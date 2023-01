Tak Cuma Pesan, Pengunjung Bisa Bikin Pizza Sendiri di Sliced Pizzeria

TRIBUNJABAR.ID – Pizza adalah salah satu makanan yang pembuatannya tidak semudah dibayangkan. Anda harus mempersiapkan bahan, alat, hingga mempelajari proses pembuatan adonan pizza yang tepat.

Jika Anda penasaran dan ingin membuat pizza dari awal tanpa harus repot menyiapkan semua hal tersebut, ada restoran yang dapat dikunjungi, yaitu Sliced Pizzeria.

Restoran ini tidak hanya menyajikan pizza yang dimasak seorang chef, tetapi juga mengakomodasi konsumen untuk membuat pizza-nya sendiri.

Pengalaman membuat pizza homemade yang otentik dan eksperimental ini menarik dan tidak terlupakan.

Agar pengalaman membuat pizza di Sliced Pizzeria lebih seru, Anda bisa mengajak teman, pasangan, atau keluarga. Seorang chef profesional akan membantu proses pembuatan pizza.

Di restoran ini, tersedia menu medium dan large pizza. Oleh sebab itu, Anda bisa memilih program Make Your Own Large Pizza atau Make Your Own Medium Pizza.

Anda cukup mengeluarkan uang sebesar Rp 180.000 untuk membuat pizza dengan ukuran large. Dengan harga tersebut, Anda bebas untuk berkreasi membuat pizza dengan topping sesuai selera.

Sebagai informasi, pizza dengan ukuran large bisa dinikmati 4-6 orang.

Jika Anda tertarik untuk mencoba pengalaman tersebut, kunjungi gerai Sliced Pizzeria terdekat. Restoran ini sudah membuka tujuh cabang. Berikut adalah daftarnya:

Jl. Tulodong Bawah No.1A, RT.8/RW.4, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 (10 AM – 10 PM)

Jl. Beach View Golf Island PIK, Blok A No. 71. Penjaringan, Jakarta (9 AM – 9 PM)

Kumulo Creative Compound Unit 10 The Breeze BSD, Sampora, Cisauk, Tangerang Regency, Banten 15345 (Weekdays 10 AM – 7 PM, Weekend 8 AM – 7 PM)

Jl. Ranggamalela No.8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116 (10 AM – 10 PM)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai menu, harga, lokasi gerai, dan hal lain mengenai Sliced Pizzeria, Anda bisa cek sosial media mereka di Instagram @sliced__pizza atau Tiktok @slicedpizzeria. (Wandha Nur Hidayat/pasangiklan.com)