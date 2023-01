Jadwal Liga 1 Pekan ke-18, Persib Bandung Lawan Bhayangkara FC, Persija Jakarta Vs Bali United FC

TRIBUNJABAR.ID - Dalam jadwal Liga 1 Pekan ke-18, Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, bakal digelar Senin (16/1/2023) di Wibawa Mukti.

Selain Persib Bandung, dalam jadwal Liga 1 Pekan ke-18 ini pun ada laga seru Persija Jakarta Vs Bali United FC, Minggu, 15 Januari 2023 pukul 15:30.

Laga Persib Bandung dan Persija Jakarta harusnya digelar pada hari yang sama.

Namun atas pertimbangan keamanan, laga Persib Bandung melawan Bhayangkara FC diundur sehari.

Baca juga: Penalti Beckham Putra Gagal Berbuah Gol untuk Persib Bandung, Ciro Alves Langsung Beri Wejangan

Persib Bandung pun tidak bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api karena stadion tersebut bakal digunakan untuk Piala Dunia U-20 2023.

Jadwal Liga 1 Pekan ke-18 bakal dimulai pada Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 15:00, PS Barito Putera Vs Madura United FC.

PSM Makassar sebegai penghuni klasemen sementara Liga 1 2022-2023 bakal menantang PSS Sleman di Gelora B. J. Habibie, Sabtu, 14 Januari.

PSM Makassar harus memenangkan laga tersebut jika tidak mau tersusul pesaingnya yang hanya terpaut satu poin.

PSM Makassar berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 34 poin, pesaingnya, Bali United, Madura United, dan Persib Bandung hanya terpaut satu poin.

Persija Jakarta pun berpeluang menyalip karena hanya terpaut dua poin.

Dalam jadwal Liga 1 Pekan ke-18 di laman Liga Indonesia baru ada dua pertandingan yang statusnya ditunda.

Persik Kediri Vs Persita Tangerang di Brawijaya dan Persebaya Surabaya Vs Persikabo 1973 di Gelora Joko Samudro adalah laga yang ditunda.

Tidak ada keterangan dalam laman tersebut mengapa kedua pertandingan tersebut ditunda.

Baca juga: Belasan Bobotoh Diamankan di Tasik, Rayakan Kemenangan Persib Bandung dengan Konvoi Ugal-ugalan

Jadwal Liga 1 Pekan ke-18

Sabtu, 14 Januari 2023

Pukul 15:00: PS Barito Putera Vs Madura United FC, Demang Lehman

Pukul 15:00: PSM Makassar Vs PSS Sleman, Gelora B. J. Habibie

Tunda: Persik Kediri Vs Persita Tangerang, Brawijaya

Tunda: Persebaya Surabaya Vs Persikabo 1973, Gelora Joko Samudro

Pukul 18:30: Dewa United FC Vs Persis Solo, Indomilk Arena

Minggu, 15 Januari 2023

Pukul 15:30: Persija Jakarta Vs Bali United FC, Patriot Chandra Bhaga

Pukul 18.30: Arema Fc Vs Borneo FC Samarinda, Jatidiri

Senin, 16 Januari 2023

Pukul 15:00: Rans Nusantara FC Vs Psis Semarang, Pakansari

Pukul 16:00: Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, Wibawa Mukti (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.