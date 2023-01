10 Quotes Pemain Persib Bandung Ciro Alves Cs, Jadi Penyemangat Bobotoh Untuk Menggapai Cita-cita

TRIBUNJABAR.ID - Para pemain Persib Bandung tentu memiliki motivasi tersendiri untuk menggapai cita-citanya.

Hal itu tampaknya mereka terapkan dalam kehidupannya hingga kariernya sebagai penyemangat meraih kemenangan dalam setiap laga yang dilakoninya.

Berikut kami sajikan quotes pemain Persib Bandung yang bisa jadi penyemangat bobotoh untuk menggapai cita-cita.

1. Apa yang saya harapkan untuk saya sendiri sama dengan apa yang saya harapkan untuk Persib. Saya akan bekerja keras bersama rekan-rekan melakuka yang terbaik untuk Persib. Semoga kita bersama bisa mewujudkan cita-cita itu. - Ciro Alves

2. Saat itu saya hanya bertanya kepada diri saya, masa tidak ada satu pun tendangan yang bisa ditepis. Saya meyakinkan diri, tendangan keempat ini harus dapat. - I Made Wirawan

3. Paling penting adalah bagaimana kami bekerja keras di lapangan besok dan menurut saya siapa yang kerja keras di lapangan besok maka merekalah yang akan meraih hasilnya.- Rachmat Irianto.

4. Saya dan teman-teman fokus ke pertandingan karena ini akan menjadi laga yang tidak mudah, tapi kami akan berusaha menampilkan yang terbaik. Penting bagi kami untuk bisa meraih tiga poin karena akan main kandang. - Ciro Alves

5. Pendidikan sangat penting, jika kita tidak bermain bola lagi, bisa lanjut bekerja atau bekerja di bidang lainnya dengan pendidikan yang kita punya. - David Rumakiek

6. Glad to be important to the teamwin today. It’s all about the hard work off the pitch to get to this .. it’s perseverance. - Ezra Walian

Senang menjadi bagian dari kemenangan tim. Ini semua tentang kerja keras di luar lapangan untuk mencapai ini .. ini ketekunan. - Ezra Walian.

7. Have you already pleased more than complained? Have you done anything to solve the problem by looking for the culprit? The first change in your life is your compartment with difficulties. How has your behavior been in the face of difficulties? Evolve, Change, Make a difference,You can! Believe…

(Apakah Anda sudah senang lebih dari mengeluh? Sudahkah Anda melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dengan mencari pelakunya? Perubahan pertama dalam hidup Anda adalah kompartemen Anda dengan kesulitan. Bagaimana perilaku Anda saat menghadapi kesulitan?

Berkembang, Mengubah, Membuat perbedaan

Kamu bisa! Meyakini. - David da Silva)

8. Very important win on the way up. - Nick Kuipers

(Kemenangan yang sangat penting dalam perjalanan)

9. Buktikan dirimu sendiri bukan orang lain - Achmad Jufriyanto.

10. The greater the obstacle,the more glory in overcoming it. Together stronger - Daisuke Sato

(Semakin besar hambatannya, semakin besar kemuliaan dalam mengatasinya. Bersama lebih kuat)

