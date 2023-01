Chord Lagu Budak Jalanan, Lagu Sunda Hits dari Kustian: Peuting Ngadon Sare di Emperan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Budak Jalanan.

Lagu Budak Jalanan dinyanyikan oleh Kustian.

Hingga kini, lagunya masih hits dan favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Budak Jalanan

Em

Ceuk batur mah

Kuring teh budak jalanan

Em

Gawe ukur ngamen

B

Dina kandaraan

Em D Em

Sabenerna hate ngarasa nalangsa

Puguh hirup ragap taya

C

Kolot teu apal dirupa

Em

Jeung deui duka dimana

Am

Mun panas..

Em

Kapanasan..

C

Mun hujan..

B

Kahujanan..

Em D Em

Mun reup peuting ngadon sare di emperan

Da puguh hirup di jalan

C

Hanteu boga patempatan

Em

Pikeun pangbalikeun

Em Am

Timana.. timana atuh timana

C Em B

Diri kuring timana atuh asalna

Em Am

Kumaha.. kumaha atuh kumaha

C Em

Diri kuring na kumaha mimitina

C Em

Ya Allah paparin abdi pituduh

C Em

Na dimana kolot abdi teh ayeuna

