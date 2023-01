Chord Lagu Desa Jadi Kota, Lagu Sunda Hits dari Kustian: Na Kamana Kebon Sawah

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Desa Jadi Kota.

Lagu Desa Jadi Kota dinyanyikan oleh Kustian.

Hingga kini, lagunya masih hits dan favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Desa Jadi Kota

Intro:

C Em G F C

**

Em C Em

Tah didinya baheula mah saur ema saur bapa

Em C

Aya lembur singkur aya kebon sawah

C

Susukan na herang tempat urang kokojayan

F

Arulin jeung babaturan

Em C Em

Tuh diditu baheula mah saur ema saur bapa

C

Gunung leuweung hejo matak nineung waas

C

Rea sasatoan tempat paniisan urang

F

Arulin jeung babaturan

Em F Em

Ayeuna mah beda jeung baheula

F Em

Rupa desa geus robah ngajadi kota

C

Na kamana kebon sawah

C

Nu ngeplak mapaes endah

F

Na kamana cisusukan

F Em

Nu herang cai ngagenclang

C

Na kamana gunung leuweung

C

Nusubur ku tatangkalan

C F

Jeung kamana sasatoan

F Em

Nu reang teu patembalan

C

Na kamanaaa...

C Em

Kiwari tinggal carita

