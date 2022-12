Kata-kata Ucapan Tahun Baru 2023 yang Romantis untuk Pasangan dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2023, Anda dapat melakukan berbagai hal.

Selain berkumpul bersama keluarga, teman hingga pasangan, Anda juga dapat berbagi ucapan.

Berikut Tribunjabar.id sajikan ucapan Tahun Baru 2023 untuk sahabat dan Pasangan dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

1. "You are my princess, and you make each of my days seem like a fairytale. So, my love and warmest hugs to you on this new year."

(Kamu adalah kekasihku, dan kamu membuat setiap hariku tampak seperti dongeng. Jadi, cintaku dan pelukan terhangat untukmu di tahun baru ini)

2. "This New Year, I only have one wish. I wish that I will be able to make you happy for the rest of my life. Happy New Year, honey."

(Tahun baru ini, aku hanya punya satu keinginan. Aku berharap bahwa aku akan dapat membuatmu bahagia selama sisa hidupku. Selamat Tahun Baru, Sayang)

3. "I know I am not the easiest person to love, but you managed to handle me on my worst. I will never let go of you. Happy New Year!"

(Aku tahu aku bukan orang yang paling mudah untuk dicintai, tetapi kamu berhasil menanganiku pada saat terburukku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Selamat Tahun Baru!)

4. "Warm wishes on New Year my beloved. I wish that this upcoming year be full of good and romantic times for both of us."

(Salam hangat di Tahun Baru kekasihku. Saya berharap tahun yang akan datang ini penuh dengan saat-saat indah dan romantis untuk kita berdua)

5. "You're the priceless treasure that every man seeks. I am one lucky man to have you as my girlfriend. You are just too perfect for me. Keep blessing me with your love baby. Wishing you a blissful new year!"

(Kamu adalah harta tak ternilai yang dicari setiap pria. Aku adalah satu di antara pria yang beruntung memilikimu sebagai pacarku. Kamu terlalu sempurna untukku. Terus berkati aku dengan cintamu, Sayang. Semoga kamu mendapatkan tahun baru yang bahagia!)

6. "You have given me the best memories of my life, and I can't imagine starting any of my upcoming years without you. Happy new year love!"