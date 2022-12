20 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 untuk Teman dan Rekan Kerja, untuk Kartu Ucapan atau Kirim di WA

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini deretan ucapan selamat Tahun Baru 2023 untuk teman dan rekan kerja, cocok ditulis di kartu ucapan atau kirim langsung di WhatsApp.

Menyambut Tahun Baru 2023 sebagian orang merayakannya dengan saling berbagi ucapan.

Nah, termasuk Anda juga bisa berbagi ucapan selamat Tahun Baru untuk teman atau rekan kerja.

Supaya lebih berkesan, Anda bisa menyampaikan ucapan Tahun Baru tersebut lewat kartu ucapan atau dikirim langsung lewat WhatsApp.

Meski terlihat sederhana, ucapan tahun baru untuk teman menjadi istimewa karena sebagai bentuk perhatian.

Selain sederhana membuat kartu ucapan tahun baru mudah. Anda bisa membua kartu ucapan lebih kreatif lewat berbagai desain dan isi tulisannya.



Selain itu, Anda juga bisa membagikan ucapan selamat Tahun Baru 2023 untuk teman atau rekan kerja tersebut di media sosial.

Mulai dari WhatsApp, Facebook, Twitter hingga story Instagram.

Nah, kini Anda tak perlu lagi bingung merangkai kata menulis ucapan Tahun Baru 2023 untuk teman di kartu ucapan tersebut.

Berikut Tribunjabar.id himpun himpun 20 ucapan selamat Tahun Baru 2023 untuk teman atau rekan kerja bisa ditulis di kartu ucapan atau dikirim langsung lewat chat WhatsApp.

1. May all your hard works pay off and you receive all the sweetest rewards that you deserve in life. Wishing you a prosperous new year!

Semoga semua kerja keras Anda terbayar dan Anda menerima semua pahala termanis yang pantas Anda dapatkan dalam hidup. Semoga Anda mendapatkan tahun baru yang sejahtera!

2. Happy New Year to you! Wishing your hard work and dedication to pay off well!

Selamat Tahun Baru untukmu! Semoga kerja keras dan dedikasinya membuahkan hasil!

3. Happy New Year to my amazing colleague! You have worked hard all round the year relentlessly! Wishing for the upcoming year be truly fabulous to you!