Jelang Tutup Tahun 2022 Harga Cabai di Petani Terus Naik, Dikatakan Sulit Terapkan Harga Acuan Cabai

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Dalam seminggu ini menjelang tutup Tahun 2022, harga berbagai jenis cabai di tingkat petani di sentra sayur mayur kawasan agropolitan Sukamantri Ciamis terus bergerak naik.

Seperti harga cabai merah keriting naik dari Rp 14.000 per kg jadi Rp 20.000 per kg di tingkat petani. Berikut cabai merah besar (cabai besar TW) naik dari Rp 12.000 per kg jadi Rp 14.000 per kg.

Harga cabai lokal tanjung naik dari Rp 15.000 per kg jadi Rp 20.000 per kg serta cabai ijo (cabai muda) naik dari Rp 5.000 per kg jadi Rp 6.000 per kg.

Sementara harga cabai rawit merah (cengek domba) naik dari Rp 20.000 per kg jadi Rp 38.000 per kg dan cabai rawit ijo (cengek tahu) naik dari Rp 15.000 per kg jadi Rp 30.000 per kg.

“Dalam seminggu ini harga cabai di tingkat petani ada kenaikkan yang cukup signifikan. Seperti cengek domba naik dari Rp 20.000 per kg jadi Rp 38.000 per kg dan cabai merah keriting naik dari Rp 14.000-Rp 15.000 per kg jadi Rp 20.000 per kg,” ujar Pipin A Apilin, petani cabai sekaligus Ketua Gapoktan “Karangsari” Desa Cibeureum Sukamantri Ciamis kepada Tribun Rabu (28/12).

Selain cabai menurut Pipin harga tomat juga naik,, naik dari Rp 2.000 per kg jadi Rp 3.000 per kg.

Berikut harga bawang merah. Bawang merah kering di tingkat petani dalam seminggu ini naik dari Rp 20.000 per kg jadi Rp 25.000 per kg. Sedangkan bawang merah basah naik dari Rp 10.000 per kg jadi Rp 12.000 per kg.

Adanya kenaikkan harga berbagai jenis cabai menjelang tutup tahun 2022 ini menurut Pipin karena pasokan cabai dari petani ke pasar mulai berkurang. Terutama mulai berkurangnya hasil panen di tingkat petani baik di sentra sayur mayur di Jawa Barat maupun di Jateng maupun Jatim.

“Akibat hasil dan areal panen mulai berkurang. Pasokan juga berkurang, berdampak pada kenaikkan harga cabai di tingkat petani,” katanya.

Sulit terapkan acuan Harga yang ditetapkan pemerintah

Harga cabai rawit merah yang kini berada di kisaran Rp 38.000 per kg di tingkat petani, jauh lebih tinggi dari acuan harga yang ditetapkan pemerintah lewat Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No 11 tahun 2022.

Yakni Rp 25.000-Rp 31.500 per kg di tingkat petani dan Rp 40.000-Rp 57.000 per kg di tingkat konsumen.

Sementara harga cabai merah keriting di tingkat petani saat ini Rp 20.000 per kg, malah di bawah harga acuan pemerintah (Peraturan Bapanas No 11 tahun 2022) yakni Rp 22.000-Rp 29.600 per kg untuk tingkat petani.