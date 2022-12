Sosok Edo Febriansyah Bek Timnas Indonesia, Main Apik Saat Bantai Brunei 7-0 di Piala AFF 2022

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Edo Febriansyah, bek Timnas Indonesia yang mencuri perhatian saat laga menghadapi Brunei Darussalam di Piala AFF 2022.

Timnas Indonesia telah menyelsaikan laga menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Kuala Lumpur, Senin (26/12/2022).

Laga tandang itu pun berakhir dengan skor yang memuaskan.

Skuad Garuda melibas habis-habisa Brunei dengan skor akhir 7-0.

Dua gol diciptakan di babak pertama dan lima gol di babak kedua.

Tujuh gol Indonesia dalam pertandingan itu dilesakkan oleh Abimanyu 20’, Dendi Sulistyawan 41’, Egi Maulana Vikri 59’, Ilja Spasojevic 60’, Sananta 68’, Klok 86’, dan Sayuri 90+2 “.

Perfoma anak asuh Shin Tae-yong pun kian membaik dari laga sebelumnya saat menghadapi Kamboja.

Salah satu pemain Timnas Indonesia saat laga menghadapi Brunei Darussalam adalah Edo Febriansyah.

Edo Febriansyah diturunkan saat laga menghadapi Brunei Darussalam menggantikan Pratama Arhan yang cedera.

Shin Tae-yong menunjuk Edo Febriansyah menjadi starter untuk pertandingan yang digelar di Stadion Kuala Lumpur.

Performa Edo Febriansyah pun tidak kalah memukau dari Pratama Arhan.

Penampilannya saat bersama skuad Garuda pun disebut-sebut layak menjadi man of the match laga Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia.

Pemain asal RANS Nusantara FC itu terlihat semangat bermain sepanjang pertandingan.

Edo Febriansyah memberikan dua assist untuk gol Egy Maulana Vikri pada menit ke-59 dan Yakob Sayuri menit ke-90+2.