Daftar Peserta Lolos Audisi Indonesian Idol XII Tadi Malam: Ada Sahabat Tiara Andini yang Memukau

TRIBUNJABAR.ID - Juri Indonesian Idol kembali memberikan Golden Ticket kepada para calon idola berbakat di audisi Indonesian Idol XII tadi malam, Senin (26/12/2022) berikut hasilnya.

Di pekan sebelumnya, Anang Hermansyah Cs telah mendapatkan sejumlah calon idola Indonesia yang baru.

Kini, Indonesian Idol XII kembali mengadkaan audisi yang ketiga.

Di audisi 3 ini, para juri Indonesian Idol kembali menemukan sosok-sosok yang berbakat.

Berikut daftar peserta yang lolos audisi Indonesian Idol XII tadi malam:

1. Luna Casanova

Luna Casanova adalah peserta asal Bali yang berusia 19 tahun.

Ia adalah seorang content creator yang kerap kali membuat konten menyanyi di media sosial.

Di audisi ini, ia tidak hanya menyanyikan satu lagu, Luna berinisiatif menyanyikan dengan cara medley.

Luna menyanyikan lagu Tiptoe Through The Tulips dari Tiny Tim, Can't Falling In Love dari Elvis.

Selama ia bernyanyi, para juri Indonesian Idol XII itu terlihat menikmati dengan tersenyum.

Bahkan, para juri meminta Luna Casanova untuk menyanyi lagi.

Luna pun menyanyi lagu Juwita Malam dari Ismail Marzuki.

Atas penampilannya itu, para juri memberikan lima yes yaitu dari Anang Hermansyah, BCL, Rossa, hingga David Bayu.