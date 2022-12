Dikta Tergila-gila Pada Sosok Peserta Audisi Indonesian Idol XII Ini, Anang Hermansyah Angkat Tangan

TRIBUNJABAR.ID - Audisi 1 Indonesian Idol season 2023 telah dimulai tadi malam, Senin (19/12/2022).

Ajang pencarian bakat Indonesian Idol tengah mencari idola baru Indonesia.

Kini, ajang pencarian bakat bergengsi ini sudah memasuki tahap audisi 1.

Di babak audisi 1 ini banyak peserta Indonesian Idol yang mencuri perhatian, salah satunya Raisa Syarla.

Raisa Syarla adalah peserta 18 tahun asal Kalimantan.

Di babak audisi, gadis yang ingin dipanggil Syarla ini menyanyikan lagu dari Bruno Mars yang berjudul When I Was Your Man.

Suara Syarla yang lembut dan merdu begitu membuat juri Indonesian Idol terhanyut.

Bahkan, para juri tidak bisa tersenyum saat melihat gadis cantik itu.

Benar saja, para juri memuji penampilan Syarla.

Bahkan, Armand Maulana meminta Syarla untuk menyanyikan lagu daerah Kalimantan.

Lagi-lagi, suara Syarla berhasil membius para juri Indonesian Idol.

Anang Hermansyah bahkan langsung mengatakan yes untuk Syarla.

"Aku langsung yes, aku mau denger dari Dikta," kata Anang Hermansyah dikutip dari YouTube Indonesian Idol 2023, Selasa (20/12/2022).

Tampaknya, Anang Hermansyah paham jika Dikta sedari awal salah fokus pada Syarla.