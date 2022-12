Contoh Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 untuk Sahabat dan Pasangan dalam Bahasa Inggris & Terjemahnya

TRIBUNJABAR.ID - Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2023, Anda dapat melakukan berbagai hal.

Selain berkumpul bersama keluarga, teman hingga pasangan, Anda juga dapat berbagi ucapan.

Berikut Tribunjabar.id sajikan ucapan Tahun Baru 2023 untuk sahabat dan Pasangan dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

Untuk Sahabat

1. Every New Year I make a resolution to spend more time with you, fella.

I don’t know how it’s possible, but I just can’t get enough!

May this year be the most wonderful of all and bring you as much joy as you deserve (and you deserve a lot!).

Happy New Year!

(Setiap Tahun Baru aku membuat resolusi untuk menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, kawan.

Aku tidak tahu bagaimana itu mungkin, tetapi aku tidak pernah merasa cukup!

Semoga tahun ini menjadi yang terindah dari semuanya dan memberimu kegembiraan sebanyak yang pantas kamu dapatkan (dan kamu pantas mendapatkan banyak hal!).

Selamat Tahun Baru!)

2. Another happy year with my best friend!

May all our years be full of laughter and silly things we love so much.