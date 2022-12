Liburan Akhir Tahun di Bandung, Wisata World of Wonders Hadirkan Spot Baru yang Ikonik, Sarae Castle

Sarae Castle yang ada di tempat wisata yang menghadirkan ikonik dari berbagai belahan negara di dunia, yaitu Wisata World of Wonders (WOW) di Sarae Hills di Pagerwangi, Lembang, Bandung Barat menyita perhatian karena keindahan lokasi dan alam di sekitarnya.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tempat wisata yang menghadirkan berbagai spot foto menarik masih menjadi perhatian para wisatawan ketika berlibur ke Bandung.

Tempat wisata yang menghadirkan ikonik dari berbagai belahan negara di dunia, yaitu Wisata World of Wonders (WOW) yang ada di Sarae Hills cukup menyita perhatian karena keindahan lokasi dan alam di sekitarnya.

Meskipun baru saja dibuka pada akhir tahun 2021, tempat wisata di Bandung, WOW Sarae Hills ini mampu menghipnotis wisatawan dari berbagai kota untuk datang menikmati seharian liburan di luar negeri.

WOW Sarae Hills berada di Jalan Pagermaneuh, Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat,

foto 1- WOW Sarae Hills ()

Tempat wisata di Bandung ini memiliki luas 2,5 hektar dengan menghadirkan lebih dari 10 spot ikonik dan akan terus diperbanyak.

Marketing Communication Sarae Hills, Sucia Fajriati mengatakan, di akhir tahun ini terdapat spot terbaru yaitu Sarae Castle yang sudah dibuka pada 24 Desember 2022.

"Harga Voucher masuk Sarae Castle 20.000 per orang, khusus pengunjung yang membeli voucher terusan dan all package akan mendapatkan potongan harga voucher Sarae Castle," ujarnya Senin (26/12/2022)

Harga voucher World of Wonders ini terdapat tiga jenis tiket dengan tarif yang berbeda.

Untuk tiket reguler harganya Rp 50 ribu per orang saat weekday dan Rp 60.000 saat weekend.

Dengan tiket ini, Anda akan mendapatkan free shuttle car, free semua spot foto (kecuali jembatan golden gate dan Sarae Castle), dan free minuman.

Lalu ada paket terusan dengan harga Rp 65.000 per orang saat weekday dan Rp 75.000 saat weekend.

Anda akan mendapatkan shuttle car, free semua spot foto (termasuk jembatan golden gate dan Sarae Castle), free minuman, free passport WOW, mendapatkan pilihan satu spot yaitu voucher reguler + golden gate atau voucher reguler + Sarae Castle.

Menara Eiffel di kawasan wisata World of Wonders (WOW) Sarae Hills di Jalan Pagermaneuh, Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. (TRIBUNJABAR.ID/PUTRI PUSPITA)

Sementara itu untuk All package Rp 80.000 per orang saat weekday dan Rp 90.000 per orang saat weekend.

Dengan tiket ini, Anda akan mendapatkan shuttle car, free semua spot foto (termasuk jembatan golden gate dan Sarae Castle ), free minuman, free passport WOW, mendapatkan pilihan satu spot yaitu voucher reguler + golden gate atau voucher reguler + Sarae Castle.

Anda juga bisa mengakses golden gate dan Sarae Castel.

Jam operasional tempat wisata Wow Sarae Castle buka setiap hari pukul 08.00-21.00 WIB. (*)

