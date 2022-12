Ciro Alves Bongkar Perjuangannya Bersama Persib Bandung di Liga 1, Singgung Peran Rekan Timnya

TRIBUNJABAR.ID - Striker Persib Bandung, Ciro Alves ungkap perjalanannya menghadapi setiap laga.

Lanjutan kompetisi Liga 1 putaran pertama telah selesai digelar.

Persib Bandung menutup pertandingan dengan hasil imbang saat menghadapi Persikabo 1973.

Dalam delapan laga terakhir, Pangeran Biru berhasil enam kali menang dan dua kali imbang.

Perjuangan Pangeran Biru dalam setiap laga tentu tidak mudah dilalui.

Anak Asuh Luis Milla itu harus bekerja keras demi mencapai tiga poin dalam setiap laga.

Hal tersebut turut dirasakan oleh striker Persib Bandung, Ciro Alves.

Baru-baru ini, Ciro Alves mengungkapkan betapa sulit perjuangannya bersama rekan timnya untuk mempertahankan tren positif dalam setiap laga.

Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan terbaru di instagramnya @cirooficial.

Pemain asal Brasil itu mengaku selalu berusaha menjaga prestasinya. Ia juga sangat menaruh hormat pada timnya.

"I will always strive for prestige, honor and respect from my team (saya akan selalu berusaha untuk prestise, kehormatan dan rasa hormat dari tim saya," kata Ciro Alves dikutip dari Instagramnya, Senin (26/12/2022).

Ciro Alves memahami jika sang lawan dalam setiap pertandingan tidak menginginkannya untuk menang.

Namun, hal itu tentu tidak menyurutkan semangat rekan David da Silva tersebut.

Ciro Alves mengatakan kata menyerah tidak ada dikamus kehidupannya.