5 Artis & Publik Figur Ulang Tahun Tepat di Hari Natal, Kaesang Pangarep hingga Idol Kpop Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Merayakan Hari Natal sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun menjadi momen spesial bagi beberapa artis atau publik figur ini.

Bersamaan dengan Hari Natal, beberapa artis ini juga berulang tahun.

Setiap Hari Natal diperingati 25 Desember setiap tahunnya.

Bertepatan dengan Hari Natal, ada juga yang bersamaan merayakan hari ulang tahunnya.

Bagi mereka yang umat nasrani, momen spesial Natal akan berlipat ganda dengan merayakan bertambahnya usia.

Baca juga: 35 Ide Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023 Sederhana Penuh Makna, Bagikan ke Orang Terdekat

Namun, beberapa figur publik yang ulang tahun tepat pada Hari Natal ini belum tentu turut merayakannya karena bukan umat nasrani, seperti Kaesang Pangarep.

Ada juga yang merayakan Hari Natal sekaligus hari ulang tahunnya, seperti Dita Karang, Idol Kpop asal Indonesia.

Barikut ini 5 artis dan figur publik yang merayakan ulang tahun bertepatan dengan Hari Natal.

1. Christine Hakim

Aktris senior, Christine Hakim, lahir bertepatan dengan Hari Natal.

Pemilik nama lengkap Herlina Christine Natalia Hakim atau yang diketahui lahir pada 25 Desember 1956.

Sebagai aktris senior, tentu ia telah membintangi berbagai film sejak tahun 70-an.

Terbaru, ia tampil dalam film Sri Asih (2022).

Christine Hakim juga disebut membintangi serial Hollywood HBO berjudul The Last of Us yang tayang tahun 2023.