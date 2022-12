25 Ucapan Selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Kirim ke Kerabat atau Keluarga

TRIBUNJABAR.ID - Perayaan Natal jatuh pada Minggu (25/12/2022). Kirimkan ucapan selamat Natal 2022 bagi kerabat atau keluarga.

Mulai dari malam ini akan menjadi momen bersuka cita bagi umat Kristen karena memperingati lahirnya Yesus Kristus ke dunia.

Perayaan Hari Natal 2022 juga menjadi momen yang tepat untuk memperpanjang jalinan persahabatan dan kekeluargaan.

Salah satunya bisa dengan mengirimkan ucapan selamat Natal 2022 beserta doa dan harapannya kepada mereka pada 25 Desember nanti.

Anda tidak perlu bingung merangkai kata-kata ucapan selamat Natal 2022 ini karena Tribunjabar.id menyediakannya di artikel ini.

Berikut 25 ucapan selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya:

1. The tree is decorated, the cookies are baked, the presents are wrapped. And now it's time to wish you a very Merry Christmas. So, Merry Christmas!

Pohon sudah didekorasi, kue-kue sudah sudah matang, dan hadiah-hadiah sudah dibungkus. Sekarang waktunya mengucapkan selamat Natal yang meriah. Jadi, Selamat Natal!

2. For every joyful gift and beautiful memories, I wish we could be a better human being. Merry Christmas and Happy New Year!

Untuk setiap hadiah kegembiraan dan kenangan terindah, aku berharap kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Selamat Natal dan Tahun Baru!

3. I hope you will receive so much love, happiness, and prosperity this season. Merry Christmas!

Aku berharap kamu bisa mendapatkan banyak cinta, kebahagiaan, dan kesejahteraan musim ini. Selamat Natal!

4. Christmas is all about sincerity, warmth, and peace. I wish those things are yours today and always. Merry Christmas!

Natal adalah tentang ketulusan, kehangatan, dan kedamaian. Aku harap ketiganya menjadi milikmu hari ini dan selamanya. Selamat Natal!