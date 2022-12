Bangganya Carlos Rodriguez Lihat Persib Bandung Belum Terkalahkan: So Proud of This Team FAMILY

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih fisik Persib Bandung, Carlos Rodriguez mengungkapkan rasa bangganya pada para Pangeran Biru karena belum terkalahkan.

Persib Bandung di bawah naungan Luis Milla berhasil membuktikan kegarangannya sekali lagi dengan kemenangan atas Persita Tangerang pada Liga 1 pekan ke-16 di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta, Rabu (21/12/2022).

Tim Maung Bandung berhasil merepotkan lini pertahanan Pendekar Cisadane sampai-sampai Arief Setiawan, pemain Persita Tangerang, mencetak gol bunuh diri di menit ke-45'.

Persib Bandung pun berhasil menang 1-0 atas Persita Tangerang dan membawa pulang tiga poin.

Dengan prestasi tersebut, Carlos Rodriguez mengungkapkan rasa bangganya terhadap Persib Bandung.

Sebagaimana diketahui, Carlos Rodriguez datang dari Spanyol dibawa oleh Luis Milla untuk membantu memperkuat skuad Persib Bandung.

Itu berarti selama ia melatih skuad Persib Bandung, Carlos Rodriguez juga belum pernah menjumpai kekalahan atas timnya.

Ungkapan bangga Carlos Rodriguez tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram miliknya.

"No matter what…we are competing every game as final (tidak pedulikan apapun, kita berkompetisi di setiap laga seperti final)," tulis Carlos Rodriguez dalam keterangannya dikutip dari Instagram @cgr_fitness_coach pada Kamis (22/12/2022).

"So proud of this team FAMILY (sangat bangga pada tim ini, KELUARGA)," sambung Carlos Rodriguez.

Para bobotoh pun langsung membanjiri kolom komentar Carlos Rodriguez dengan pujian dan semangat.

Selain itu, para bobotoh juga senang melihat Persib Bandung yang kian kompak setiap waktunya.

"VAMOOSSS COACH AND TEAM... KERJA KERAS YG LUAR BIASA..," tulis salah seorang bobotoh.

"Step by step towards the champion," kata bobotoh lainnya.