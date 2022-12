Jadi Teman Sekamar, Arsan Makarin Sebut Bek Persib Bandung Ini sebagai Motivator: You Are The Best

TRIBUNJABAR.ID - Wonderkid Persib Bandung, Arsan Makarin mengungkap peran rekan sekamarnya dalam memberikan motivasi kepadanya selama ini.

Arsan Makarin untuk pertama kalinya dipasang sebagai starting eleven pada pertandingan Liga 1 pekan ke-16 melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta, Rabu (21/12/2022).

Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Persib Bandung dengan gol bunuh diri yang dicetak oleh pemain Persita Tangerang, Arif Setiawan pada menit ke-45'.

Gol tersebut juga tak lepas dari andil Arsan Makarin yang menendang bola dari titik penjuru ke arah kotak penalti.

Ia juga beberapa kali merepotkan lini pertahanan Persita Tangerang, termasuk harus berduel dengan Agustin Cattaneo, salah satu bek terbaik milik Pendekar Cisadane.

Arsan Makarin berhasil membuktikan bahwa dirinya telah berkembang dan beradaptasi dengan permainan Persib Bandung di bawah naungan Luis Milla.

Di balik suksesnya Arsan Makarin debut sebagai starting eleven di Persib Bandung, pemain bernomor punggung 70 itu mengungkap sosok motivatornya selama ini.

Sosok tersebut tidak lain adalah rekan sesama Pangeran Biru, Daisuke Sato.

Melalui unggahan Instagram miliknya, Arsan Makarin mengungkap bahwa Daisuke Sato adalah teman sekamarnya saat ini di Yogyakarta.

Arsan mengatakan bahwa Daisuke Sato telah bersikap begitu baik kepadanya, dan kerap memberikannya motivasi.

Daisuke Sato memberikan selamat kepada Arsan Makarin atas pencapaiannya menjadi starting eleven pertama kali pada laga Persib Bandung kontra Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta, Rabu (21/12/2022). Arsan menyebut Daisuke Sato sebagai motivatornya.

"Teman sekamar yang sangat baik setiap hari selalu kasih motivasi dan sangat peduli ke Arsan," tulis Arsan Makarin dikutip dari Instagram @arsaaanm10 pada Kamis (22/12/2022).

Arsan pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Daisuke Sato karena telah menjadi rekan sekamar yang baik.

"Thank you my roommate you are the best (terima kasih teman sekamarku kamu yang terbaik)," sambung Arsan Makarin.

Bahkan pada foto yang dibagikannya itu, Daisuke Sato nampak sedang membantu Arsan Makarin dengan menggunakan sebuah alat yang ditempelkan di kakinya.