Dompet Dhuafa Terima Amanah Wakaf Manfaat Berupa Mobil Ambulance dari Generali Indonesia

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA– Dompet Dhuafa menerima penyaluran wakaf manfaat asuransi jiwa syariah berupa 1 (satu) unit mobil ambulance dari PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) pada Selasa (20/12/2022).

Hal ini merupakan kali pertama bagi Dompet Dhuafa sebagai Nazhir yang menerima wakaf dalam bentuk ambulance dari Generali Indonesia, dan nantinya akan disalurkan kepada Rumah Sakit Griya Medika Tulang Bawang, Lampung.

Bertempat di Generali Tower, Jakarta, sesi seremonial penyerahan 1 unit mobil ambulance itu dihadiri oleh Bapak Arry B. Wibowo selaku Director Legal & Sharia Business Generali Indonesia, Bapak Dr. H. Asep Supyadillah, M. Ag. selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk Generali Indonesia, Bapak Bobby P Manullang selaku General Manager Fundraising Wakaf Dompet Dhuafa, dan Bapak Erwin Muhtaruddin, SKM, M.Kes selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Daya Dinamika Medika, Zaini Tafrikhan selaku Head of Corporate Partnership Wakaf Dompet Dhuafa, serta Irvan Ramdani selaku S.O. Pengembangan Wakaf Dompet Dhuafa.

“Kami merasa terhormat bisa menyalurkan amanah berwakaf dari almarhum nasabah kami yang nantinya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ini merupakan bukti nyata bahwa proteksi asuransi jiwa syariah bisa bemanfaat tidak hanya untuk nasabah dan ahli waris, namun juga bermanfaat untuk umat dan terus menerus terhitung sebagai ibadah.

Melalui badan Nazhir terpercaya, Dompet Dhuafa. Kami yakin unit ambulance ini bisa optimal penggunaannya sebagai bantuan gratis layanan pengobatan masyarakat,” ungkap Arry B. Wibowo.

Penyaluran wakaf manfaat asuransi ini merupakan komitmen Generali Indonesia untuk menunaikan amanah nasabah dalam berwakaf melalui produk asuransi jiwa syariah.

Wakaf manfaat asuransi merupakan sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru’ atau kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta yang nantinya diserahkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Adapun wakaf manfaat asuransi juga merupakan fitur manfaat yang terdapat pada produk asuransi jiwa syariah.

Generali Indonesia telah menjalankan unit usaha syariah dan menghadirkan beragam produk asuransi jiwa syariah sejak tahun 2017 yang saat ini terus menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan data unaudited Generali pada kuartal 3 tahun 2022, pendapatan kontribusi tumbuh 28 persen (yoy) dengan pertumbuhan dana tabarru sebesar 263% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tumbuhnya unit usaha syariah Generali ini juga sejalan dengan tumbuhnya perolehan pendapatan premi secara industri dari unit usaha syariah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,4% (yoy).

Saat sesi seremonial, Arry menambahkan, “Dengan masyarakat yang mayoritas muslim ditambah dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya asuransi dan saling berbagi, ini menjadi salah satu alasan mengapa unit usaha syariah kami terus bertumbuh.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan nasabah yang telah mempercayakan proteksi dan niat berwakafnya kepada Generali Indonesia. Kami berharap penyaluran wakaf manfaat asuransi ini akan semakin membuka banyak mata bahwa niat berwakaf tidak harus dengan nominal yang besar, seperti bangunan atau tanah, namun juga bisa didapatkan dari produk asuransi syariah yang tentunya juga memberikan proteksi jiwa dan kesehatan”.

Di sisi lain, optimalisasi keuangan syariah khususnya wakaf memiliki peran penting untuk ekonomi berkelanjutan yang salah satunya berperan untuk memperbaiki socio-economic masyarakat, khususnya untuk pemulihan pasca pandemi.

Dilansir dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahunnya, yang bisa disalurkan dalam bentuk wakaf uang.

“Melalui produk asuransi jiwa syariah, kami ingin menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana semua masyarakat bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati layanan terbaik sejalan dengan visi Generali – enable people to shape a safer future by caring for their lives and dreams,” tambah Arry.

Di kesempatan yang sama, Bobby P. Manulang mengatakan, “Sebagai salah satu partner Dompet Dhuafa, ini bukan kali pertama Generali Indonesia menyalurkan wakaf manfaat asuransi.

Sebelumnya kami bersama menyalurkan wakaf dalam bentuk pipanisasi sumber mata air dan pembangunan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Kabupaten Cirebon. Hari ini sangat spesial, karena Dompet Dhuafa untuk pertama kalinya menerima wakaf dalam bentuk ambulance dari Generali Indonesia.

Terima kasih kepada Generali Indonesia yang terus mempercayakan Dompet Dhuafa sebagai penyaluran wakaf nasabah. Amanah ini akan terus mendorong kami untuk terus melakukan pengembangan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat”.

Hingga saat ini, Generali sudah menyalurkan lebih dari Rp1 Miliar wakaf manfaat asuransi melalui berbagai nazhir, salah satunya Dompet Dhuafa. Bersama Dompet Dhuafa juga, Generali Indonesia terus akan memperluas jangkauan agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa syariah.