Persib Bandung vs Persita Tangerang, 8 Pemain Maung Harus Absen, Daisuke Sato dan DDS Terkena Sanksi

TRIBUNJABAR.ID - Pada laga Persib Bandung vs Persita Tangerang, pemain Maung Daisuke Sato dan David da Silva atau DDS bakal absen.

Persib Bandung vs Persita Tangerang bakal berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantu, Yogyakarta.

Laga Persib Bandung vs Persita Tangerang ini bakal disiarkan langsung Indosiar pukul 18:00.

Kemenangan Persib Bandung atas Persis Solo di Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu 18 Desember 2022, harus dibayar cukup mahal.

Dua andalan Pangeran Biru, Daisuke Sato dan David da Silva harus absen di pertandingan berikutnya kontra Persita Tangerang, Rabu 21 Desember, akibat hukuman akumulasi empat kartu kuning.

Dalam pertandingan melawan Persis, Sato mendapatkan kartu kuning pada menit ke-34, sementara David da Silva pada menit 75.

Absennya Sato dan David merupakan yang pertama kali di musim ini.

Dari 14 laga yang sudah dimainkan, keduanya selalu tampil membela Persib Bandung.

Bahkan, Sato pun tidak absen saat dirinya mengalami sobek pada bagian pelipis ketika laga menghadapi Dewa United pekan lalu.

Dengan absennya dua penggawa asing tersebut, Persib Bandung total kehilangan 8 pemainnya saat menghadapi Persita.

Seperti diketahui tiga pemain PERSIB, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Marc Klok bergabung bersama Tim Nasional untuk Piala AFF.

Sedangkan tiga pemain lainnya, David Rumakiek, Febri Hariyadi dan Zalnando harus absen lantaran mengalami cedera. (persib.co.id)

Jadwal dan Hasil Pekan ke-16

Senin 19/12/2022

Senin, 19 Desember 2022

RANS Nusantara FC vs Borneo FC Samarinda 0-0

PSM Makassar vs PSIS Semarang 2-0 (Kenzo Nambu 6', 90')

Bali United FC vs PSS Sleman 1-2 (Rahmat 50'; Zé Valente 62', Jihad Ayoub 79')

Selasa 20/12/2022

15:00 WIB: Arema vs Madura United - Indosiar

18:00 WIB: Barito Putera vs Bhayangkara - Indosiar

20:15 WIB: Persija vs Dewa United - Indosiar

Rabu 21/12/2022

15:00 WIB: Persebaya Surabaya vs Persis Solo - Indosiar

18:00 WIB: Persib Bandung vs Persita Tangerang - Indosiar

20:15 WIB: Persikabo 1973 vs Persik Kediri - Indosiar

