Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok Jadi Status WA

TRIBUNJABAR.ID - Memasuki penghujung tahun 2022 ini merupakan momen bersuka cita bagi umat Kristiani dengan adanya perayaan Hari Natal.

Perayaan Hari Natal tahun ini jatuh pada hari Minggu, 25 Desember 2022.

Adapun tema Hari Natal 2022 yang diangkat oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia yaitu, "... pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain," yang diambil dari Matius 2:12.

Tema tersebut diangkat sebagai pesan untuk masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan untuk tetap berjalan bersama-sama demi mencapai tujuan berbangsa.

Terlebih setelah Indonesia mengalami berbagai peristiwa duka seperti Covid-19, pesan tema ini juga selaras dengan harapan "pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat".

Tidak ada salahnya juga untuk menyemarakan perayaan Hari Natal 2022 ini dengan membagikan ucapan selamat di media sosial atau membagikannya kepada kerabat yang merayakan.

Berikut Tribunjabar.id bagikan 10 kata-kata ucapan selamat Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia:

1. "It's the most wonderful time of the year, and I hope it's your most wonderful time of the year too. May the magic of Christmas fill every corner of your heart and home. Merry Christmas!"

"Ini adalah waktu terindah tahun ini, dan semoga ini juga waktu terindah tahun ini untukmu juga. Semoga keajaiban Natal bisa mengisi setiap sudut hati dan rumahmu. Selamat Hari Natal!"

2. "I hope you have the warmest Christmas night with your family. Merry Christmas!"

"Aku harap kamu akan memiliki malam Natal terhangat bersama keluargamu. Selamat Hari Natal!"

3. "Merry Christmas! I wish you love, joy, and peace not only for today but forever and always."

"Selamat Hari Natal! Aku berharap kamu akan mendapatkan cinta, kegembiraan, dan kedamaian tidak hanya untuk hari ini tapi selalu dan selamanya."

4. "I God bless you with tons of happiness this season. Merry Christmas!"