Afgan dan Lyodra Siap Menyambut Acara Malam Pergantian Tahun 2023 di Bandung, Cek Harga Tiketnya

Penyanyi Afgan dan Lyodra akan memeriahkan acara malam Tahun baru di The Trans Luxury Hotel Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Acara musik yang meriah sempat ditiadakan selama Pandemi Covid-19 terutama saat malam Tahun Baru.

Setelah dua tahun tanpa menyelenggarakan acara tahun baru, tahun ini The Trans Luxury Hotel kembali mempersembahkan acara dalam menyambut malam pergantian tahun.

Director of Marketing and Communication The Trans Luxury Hotel Bandung, Anggia Elgana, mengatakan untuk memeriahkan pergantian tahun 2023 akan ada penampilan dari penyanyi spesial tanah air.

"Penyanyi yang akan memeriahkan malam tahun baru disini adalah Afgan dan Lyodra," ujar Anggia saat ditemui, Selasa (20/12/2022).

Afgan merupakan penyanyi papan atas Indonesia dengan berbagai hits andalan juga penampilan panggung yang memukau.

Sederet hits seperti Panah Asmara, Bawalah Cintaku, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Jodoh Pasti Bertemu ataupun Bukan Cinta Biasa tentunya akan menghangatkan momen pergantian tahun.

Saat menyambut tahun baru 2023 juga, Anggia mengatakan akan dimeriahkan dengan penampilan dari salah satu penyanyi wanita Indonesia jebolan Indonesian Idol season 10 Lyodra.

Tidak hanya berparas cantik, tapi juga dikenal mampu menyanyikan lagu-lagu dengan nada tinggi.

"Afgan dan Lyodra akan mengisi acara malam pergantian tahun pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 di Trans Convention Centre," ujarnya.

Tentunya ini menjadi penampilan yang dinanti-nanti banyak pecinta musik tanah air untuk menghabiskan malam tahun baru bersama orang terdekat.

Gelaran malam pergantian tahun ini dapat dinikmati dengan penawaran spesial untuk tiket seharga Rp.675.000 untuk kelas Festival, Rp.900.000 untuk kelas Gold, Rp. 1.575.000 untuk kelas Platinum dan Rp.2.250.000 untuk kelas Diamond.

Tersedia pula paket kamar dengan penawaran khusus mulai dari Rp 6.970.000 net termasuk menginap satu malam, sarapan, juga 2 tiket untuk menghadiri malam pergantian tahun dengan Afgan dan Lyodra.

Harga tersebut ditawarkan khusus untuk pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank. (*)