Sambut Halloween, Trans Studio Bandung Hadirkan Wahana Baru House of Terror

Suasana di depan pintu masuk House Of Terror di Trans Studio Bandung yang merupakan wahana dalam merayakan Halloween, Selasa (25/10/2022).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Trans Studio Bandung turut merayakan Halloween yang diperingati setiap 31 Oktober.

Trans Studio Bandung menghadirkan wahana baru, Escape Room House of Terror yang telah dibuka sejak 24 Oktober.

Head of Marcomm Trans Studio Bandung, Triya Filia Santi, mengatakan, House of Terror bercerita tentang rumah yang ditempati oleh seorang penyihir Belanda yaitu Lucinda.

Dia memiliki ambisi untuk menguasai dunia sihir dengan tujuan ingin hidup abadi untuk meneror Kota Bandung selamanya.

“Penyihir ini harus mencari tumbal dengan menguji manusia memasuki rumahnya dan membuat manusia terjebak tidak bisa menemukan jalan keluar,” kata Triya di Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto No 289, Selasa (25/10/2022).

Di dalam House of Terror ini, Lucinda mengundang hantu-hantu legendaris dari seluruh dunia untuk membantunya.

Antusiasme pengunjung untuk memasuki wahana House of Terror ini pun cukup tinggi dengan ramainya antrean di pintu masuk.

Dini (35) bersama sahabatnya Sintra (31) pengunjung asal Bandung pun datang untuk mencoba wahana terbaru ini.

Dini mengatakan, dia begitu penasaran dengan pengalaman yang akan didapatkan di House of Terror.

“Rasa takut ada, tapi juga lebih ke penasaran hantu apa saja yang ada di dalam,” ujar Dini.

Sementara itu, Sintra justru sejak awal merasa takut karena untuk melewati wahana ini harus berjalan kaki dan menyelesaikan misi.

“Pokonya harus ingat klu yang ada di dalam, kalau blank, ya udah deh nyerah saja,” ujarnya.

Keseruan lainnya dalam menyambut Halloween, kata Triya, adalah setiap pengunjung bisa mendapatkan promo buy one get one free tiket masuk Trans Studio Bandung dengan Allo Bank pada periode 24-31 Oktober 2022.

Jika Anda bertransaksi menggunakan Allo Bank, cukup dengan Rp 200 ribu di weekdays (Senin-Jumat) dan Rp 300 ribu di weekends (Sabtu-Minggu) maka Anda sudah mendapatkan tiket untuk dua orang. (*)