5 Tempat Makan Malam yang Direkomendasikan untuk Rayakan Natal di Kota Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Saat malam Natal dirayakan bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang, biasanya perayaan tersebut dilakukan dengan cara makan bersama dan berbagi kado spesial.

Bagi Anda dan keluarga yang ingin merayakannya dengan cara yang spesial misalnya makan malam di hotel, berikut ini adalah beberapa tempat yang bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi.

1. Magical Christmas Celebration di Hotel Intercontinental Dago Pakar

Hotel yang berada di Jalan Resor Dago Pakar Raya 2B ini menghadirkan paket makan malam pada 24 dan 25 Desember 2022.

Baca juga: Menjelang Natal dan Tahun Baru, Lima Kawasan Wisata Bakal Jadi Dijaga Satpol PP Kota Bandung

Pada 24 Desember, Anda bisa memilih Christmas Day Dinner Buffet at Damai Restaurant dengan harga Rp 488,000++ per orang.

Lalu ada juga paket all you can eat Dim Sum Brunch at Tian Jing Lou dengan harga Rp 228,000++ per orang.

Sementara untuk paket makan malam Set Menu at Tian Jing Lou harganya dimulai dari Rp 688,000 ++ per orang.

Anda juga bisa menikmati menu pilihan pada 25 Desember 2022 yaitu Christmas Brunch Buffet at Damai Restaurant dengan harga Rp 388,000++ per orang dan All You Can Eat Dim Sum Brunch at Tian Jing Lou dengan harga Rp 228,000++ per orang.

Baca juga: Santa Sea Waterpark, Tempat Wisata di Sukabumi Ini Ramai Diserbu Anak Sekolah yang Tengah Berlibur

2. White Christmas Pullman Bandung Grand Central

Anda bisa memanjakan keluarga dengan menikmati buffet yang mewah di Sadrasa Kitchen & Bar.

Di malam Natal, Anda bisa menikmati Kalkun bumbu panggang Utuh, Salmon Gravlax, Salmon Coulibiac, Kaki Domba Rebus, Stasiun Sushi dan Sashimi dengan makanan penutup khas Natal yaitu Panettone dan Chocolate Yule Log.

Anda juga bisa menikmati menu minuman sepuasnya dengan Christmas Mulled Wine khas dan masih banyak lagi.

Harga yang ditawarkan untuk makan malam saat Natal adalah Rp 525.000 net/ orang yang bisa dinikmati pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 18.30-22.30 WIB.