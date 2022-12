Kelas Empat SDN 001 Merdeka Kota Bandung, Hadirkan Kreasi Pop Up di Gebyar Expo 2022

Kreasi Pop UpKebudayaan Jawa Barat Kelas Empat di Stand Gebyar Expo SDN 001 Merdeka Kota Bandung di Jalan Merdeka No 9, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gebyar Expo SDN 001 Merdeka Kota Bandung yang diselenggarakan 19-20 Desember 2022 mengusung tema merajut persatuan dalam keberagaman. Salah satunya stand dari kelas empat memamerkan kreasi pop up kebudayaan Jawa Barat.

Terdapat pameran karya siswa dan penampilan siswa di Gebyar Expo 2022.

Siswa-siswi kelas empat turut memeriahkan acara dengan menampilkan pertunjukan angklung, tarian tanah air, perkusi, tari wonderland Indonesia dan paduan suara.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar

Wali kelas 4F SDN 001 Merdeka Kota Bandung, Ida Supriati mengatakan, projek yang ditampilkan dari kelas empat membuat pop up tentang keragaman budaya nusantara dan budaya dari Jawa Barat.

"Dari mulai makanan, senjata, rumah adat,pakaian adat khas Jawa Barat. Setiap tamu bisa melihat keberagaman budaya," ujar Ida, saat ditemui Tribunjabar.id di SDN 001 Merdeka Kota Bandung, Senin (19/12/2022).

Ida menuturkan, Gebyar Expo SDN 001 Merdeka Kota Bandung mendapat respon baik dari orang tua murid.

Kepala Sekolah SDN 001 Merdeka Kota Bandung Susi Susilawati

"Mereka (orang tua murid) sangat antusias membantu mempersiapkan, mendukung murid dalam menjalankan tugas pop up, sebab, pop up ditugaskan untuk mencari foto-foto gedung atau rumah zaman dahulu kan termasuk susah, dibantu untuk mendapatkan bahan untuk pop up,"

"Harapan saya sebagai guru ingin anak-anak mengenal budaya di Jawa Barat, sebab saat ini anak sering terpaku dengan handphone, jadi anak-anak sekarang lebih melihat budaya dari luar. Dengan adanya pop up mereka dapat melihat budaya dari Jawa Barat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan, program kurikulum merdeka memberi kesempatan untuk semua anak-anak dalam mengembangkan kreativitasnya.

Gebyar Expo SDN 001 Merdeka Kota Bandung yang diselenggarakan 19-20 Desember 2022 mengusung tema merajut persatuan dalam keberagaman

"Sangat mengapresiasi kegiatan ini, semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam berkreasi, expo itu mencerdaskan peserta didik dan seluruh stakeholder," ujar Hikmat.

Hikmat menuturkan, ide dari stand kelas empat SDN 001 Merdeka bagus untuk dilanjutkan, ia mengapresiasi pop up yang dibuat oleh anak-anak kelas empat meliputi semua keberagaman budaya di Indonesia khususnya juga di Jawa Barat.

Kepala Sekolah SDN 001 Merdeka Kota Bandung Susi Susilawati mengatakan, sejak tahun 2021 sudah digulirkan kurikulum merdeka atau ditujukannya kepada anak siswa kelas 1 dan kelas 4.

"Kurikulum merdeka terdapat projek, SDN 001 Merdeka mengambil tema kearifan lokal yang menjadi pembelajaran di sekolah, ketika anak sehari-hari itu belajar dan melaksanakan project otomatis harus didokumentasikan," ujar Susi.

Dokumentasi selama satu semester, kata ia, dipamerkan selama dua hari.

"Pihak sekolah ingin orang tua melihat hasil dari proses pembelajaran selama satu semester dan sebagai laporan bahwa anak-anak itu sudah melaksanakan projectnya kurikulum merdeka, sehingga para wali murid dapat mengapresiasi anak-anaknya" katanya.

Susi menuturkan, Gebyar Expo SDN 001 Merdeka Kota Bandung diharapkan siswa tidak hanya duduk di dalam kelas, namun dapat membangun kreativitas sehingga dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.