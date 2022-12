Jadwal Liga 1 Hari Ini, RANS Nusantara FC vs Borneo FC, Big Match PSM Makassar vs PSIS Semarang

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 hari ini bakal dibuka RANS Nusantara FC vs Borneo FC.

RANS Nusantara FC vs Borneo FC bakal berlangsung di Stadion Manahan Solo.

Kick off RANS Nusantara FC vs Borneo FC pukul 15:00 bakal live Indosiar.

Pada laga kedua PSM Makassar vs PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung pukul 18:00.

PSM Makassar butuh kemenangan agar tatap aman di papan atas setelah terlempar ke posisi keempat.

Pada laga sebelumnya, PSM Makassar harus takluk dari Madura United FC dengan skor 0-1.

PSIS Semarang sekarang dalam tren poistif setelah mengalahkan Persija Jakarta 2-0, kembali memetik kemenangan atas PSS Sleman dengan skor 0-1.

Di laga terkahir Bali United FC bakal menghadapi PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, pukul 20:15.

Semua laga hari ini bakal disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming Vidio.com.

Jadwal Liga 1 Hari Ini

Senin, 19 Desember 2022

Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan Ke-16

Senin, 19 Desember 2022

RANS Nusantara FC vs Borneo FC Samarinda, Manahan, 15:00

PSM Makassar vs PSIS Semarang, Sultan Agung, 18:00

Bali United FC vs PSS Sleman, Manahan, 20:15

Selasa, 20 Desember 2022

Arema FC vs Madura United FC, Sultan Agung, 15:00

PS Barito Putera vs Bhayangkara FC, Maguwoharjo, 18:00

Persija Jakarta vs Dewa United FC, Sultan Agung, 20:15

Rabu, 21 Desember 2022

Persebaya Surabaya vs Persis Solo, Maguwoharjo, 15:00

Persib Bandung vs Persita Tangerang, Sultan Agung, 18:00

Persikabo 1973 vs Persik Kediri, Maguwoharjo, 20:15

