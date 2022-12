Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan Ke-16, Persib Bandung vs Persita Tangerang, Persija vs Dewa United FC

TRIBUNJABAR.ID - Pada jadwal Lengkap Liga 1 pekan ke-16 ada laga Persib Bandung vs Tangerang.

Laga Persib Bandung vs Persita Tangerang bakal berlangsung pada Rabu, 21 Desember 2022 pukul 18.00.

Persib Bandung vs Persita Tangerang yang akan digelar di Stadio Sultan Agung live Indosiar.

Sehari sebelumnya, Persija Jakarta akan menjanmu Dewa United FC di Stadion, Sultan Agung pukul 20:15 WIB.

Lawan Dewa United kesempatan buat Persija Jakarta untuk kembali ke jalur kemenangan.

Pada dua laga sebelumnya, Persija Jakarta dikalahkan PSIS Semarang 2-0.

Persija kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang oleh Persebaya.

Borneo FC Samarinda bakal ditantang RANS Nusantara FC di Stadion Manahan, Solo, hari ini pukul 15:00.

Borneo FC harus menang jika ingin bertahan di puncak klasemen Liga 1 2022-2023.

Namun Borneo FC takkan mudah memenangkan laga tersebut karena RANS Nusantara FC pada laga sebelumnya berhasil meraih poin penuh.

RANS Nusantara FC berhasil mengalahkan Bhayangkara FC 2-1.

Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan Ke-16

Senin, 19 Desember 2022

RANS Nusantara FC vs Borneo FC Samarinda, Manahan, 15:00

PSM Makassar vs PSIS Semarang, Sultan Agung, 18:00

Bali United FC vs PSS Sleman, Manahan, 20:15

Selasa, 20 Desember 2022

Arema FC vs Madura United FC, Sultan Agung, 15:00

PS Barito Putera vs Bhayangkara FC, Maguwoharjo, 18:00

Persija Jakarta vs Dewa United FC, Sultan Agung, 20:15

Rabu, 21 Desember 2022

Persebaya Surabaya vs Persis Solo, Maguwoharjo, 15:00

Persib Bandung vs Persita Tangerang, Sultan Agung, 18:00

Persikabo 1973 vs Persik Kediri, Maguwoharjo, 20:15

