Girangnya Istri Kiper Persib Bandung Ini Bertemu Luis Milla Hingga Passos, Sebut Ngefans Berat

TRIBUNJABAR.ID - Istri Teja Paku Alam, Putri Umepal kegirangan saat bertemu dengan pelatih Persib Bandung, Luis Milla.

Pesona pemain hingga pelatih Persib Bandung memang tidak dapat diragukan lagi.

Tak hanya para bobotoh, keluarga para pemain Persib Bandung pun ternyata ikut mengidolakan skuad Maung bahkan jajaran pelatihnya.

Seperti yang dirasakan oleh istri kiper Persib Bandung Teja Paku Alam, Putri Umepal.

Baru-baru ini, Putri Umepal akhirnya bertemu dengan jajaran pelatih Maung Bandung.

Momen tersebut pun ia bagikan di Instagram pribadinya.

Istri Teja Paku Alam itu terlihat berfoto bersama dengan Luis Milla, Luizinho Passos hingga Carlos Grande Rodriguez.

Wajah Putri Umepal pun terlihat sangat senang bersanding dengan para pelatih Persib Bandung.

Hal itu juga diungkapkannya melalui keterangan unggaahannya.

Bahkan, istri kiper andalan Maung Bandung itu menuliskan percakapannya dengan Luis Milla dan kawan-kawan.

Percakapan tersebut seolah menjelaskan bahwa Putri Umepal hanya ingin berfoto dengan para pelatih tanpa suaminya.

"Happy me. Coach : also with teja ?

Me : no no teja no coach," tulis istri Teja Paku Alam di Instagramnya @putriumepal, Senin (19/12/2022).

Wanita yang diketahui berprofesi dokter itu mengaku lebih mengidolakan para pelatih dibanding pemain Persib Bandung.

"Ngefans sama pemain (no)

Ngefans sama pelatih (yes)" pungkasnya.