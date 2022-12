Gara-gara Postingan Ini, Bobotoh Khawatir Nick Kuipers Tinggalkan Persib Bandung: Arek Kamana?

TRIBUNJABAR.ID - Bobotoh khawatir Nick Kuipers tinggalkan Persib Bandung gara-gara mengunggah foto dengan ucapan "terima kasih".

Bek jangkung asal Belanda itu memang menjadi salah satu andalan dalam menjaga lini pertahanan Persib Bandung.

Ia hampir selalu dimainkan sejak menit pertama untuk 90 menit penuh.

Tak heran jika bobotoh menaruh kepercayaan besar kepada Nick Kuipers atas kemampuannya itu.

Namun baru-baru ini Nick Kuipers mengunggah foto yang membuat para bobotoh khawatir jika dirinya akan meninggalkan Persib Bandung.

Nick mengunggah foto bersama Henhen Herdiana dan Daisuke Sato.

Nick duduk sendiri di belakang, sementara Henhen dan Sato berpose bersama di depan Nick.

"Thanks for sharing this special moment with me. My brothers. (Terima kasih telah berbagi momen spesial ini bersamaku. Saudara-saudaraku)," tulis Nick Kuipers dalam keterangannya dikutip dari Instagram @kuipersnick pada Minggu (18/12/2022).

Dengan keterangan tersebut, para bobotoh langsung membanjiri kolom komentar Nick Kuipres.

Mereka khawatir jika Nick Kuipers mengucapkan hal demikian sebagai kode kepergiannya dari Persib Bandung.

"Naha rek kamana nick.. Duh aing mah," tulis salah seorang bobotoh.

"Woy Nick, jangan bikin deg-degan," kata seorang bobotoh lainnya.

"Kehilangan sidia aja cukup, kamu mah jangan Nick," timpal bobotoh lainnya.

"Nick stay for Persib," ucap bobotoh lainnya.