15 Ucapan Menyentuh Selamat Hari Ibu dalam Bahasa Inggris dan Terjemahnya, Bagikan Pada 22 Desember

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kumpulan ucapan Hari Ibu yang cocok dibagikan di media sosial.

Seperti diketahui, Hari Ibu selalu diperingati pada 22 Desember.

Terdapat berbagai cara untuk memperingatinya, salah satunya dengan berbagi ucapan kepada ibu tercinta.

Berikut Tribunjabar.id sajikan ucapan selamat Hari Ibu yang menyentuh dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dilansir dari berbagai sumber.

1. “Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love.” —Stevie Wonder

“Mama adalah guru terbesar saya, guru kasih sayang, cinta, dan keberanian. Jika cinta itu manis seperti bunga, maka ibuku adalah bunga cinta yang manis itu.” — Stevie Wonder

2. “It’s not easy being a mother. If it were easy, fathers would do it.” —Dorothy on The Golden Girls

“Tidak mudah menjadi seorang ibu. Jika itu mudah, para ayah akan melakukannya.” — Dorothy di The Golden Girls

3. “A mother is your first friend, your best friend, your forever friend.” —Unknown

"Seorang ibu adalah teman pertamamu, sahabatmu, teman selamanya." -Tidak dikenal

4. “When you are looking at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.” —Charley Benetto

"Ketika kamu melihat ibumu, kamu sedang melihat cinta paling murni yang pernah kamu tahu." —Charley Benetto

5. “Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together.” —Susan Gale

“Ibu itu seperti lem. Bahkan ketika Anda tidak dapat melihat mereka, mereka masih menyatukan keluarga.” —Susan Gale