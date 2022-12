Persib Bandung Akan Hadapi Dewa United Malam Ini, Luis Milla Bongkar Keunggulan Pangeran Biru

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan kembali bertanding di pekan ke-14 Liga 1 menghadapi Dewa United.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/12/2022).

Sebagai informasi, Persib Bandung telah meraih kemenangan beruntun sejak ditangani Luis Milla.

Kini, Maung Bandung berada di peringkat ketujuh dengan nilai 22, hasil 7 kali menang, sekali imbang dan 4 kekalahan.

Menjelang pertandingan menghadapi Dewa United, Luis Milla mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk melanjutkan tren kemenangan timnya.

Bagi pelatih asal Spanyol tersebut, raihan tiga poin dari pertandingan melawan Dewa United menjadi tantangan bagi timnya.

"Saat ini pemain memiliki mentalitas bertanding yang sangat bagus. Tapi tentu saja bukan hal yang mudah untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan karena butuh fokus dan fisik yang sangat baik," kata Luis Milla dikutip dari Persib.co.id, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Dewa United vs Persib Bandung, Bobotoh Minta Pangeran Biru Jangan Anggap Remeh Lawan,Yakin Mangprang

Meski begitu, Luis Milla mengatakan, tim asuhannya akan berjuang meraih tiga poin sekaligus menyuguhkan permainan menghibur.

"Sekarang, kami ingin melanjutkannya dengan perjuangan dan menampilkan permainan terbaik. Inilah dinamika positif yang kami harapkan," harap pelatih asal Spanyol tersebut.

JADWAL LENGKAP LIGA 1 2022

Jadwal Pekan ke-12

- Laga sudah berlangsung

Persik Kediri 0-3 Persib (David da Silva 12', 19', Febri Hariyadi 67')

Jadwal Pekan ke-13

Kamis 08/12/2022

15:15 WIB: PSM vs Persita - Indosiar

15:15 WIB: PSS Sleman vs Madura United - Vidio

18:15 WIB: Bali United vs Bhayangkara - Indosiar