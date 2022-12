Jadwal Liga 1 Hari Ini, Persikabo 1973 vs Arema FC, Dewa United vs Persib Bandung, Live Indosiar

Kesebelasan Persib Bandung jelang laga Persik Kediri vs Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) malam. Jadwal Persib Bandung vs Persita Tangerang akan berlangsung pada pekan ke-16 Liga 1 2022/2023, Rabu (21/12/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 hari ini bakal ada tiga pertandingan, yakni Persikabo 1973 vs Arema FC, Persis Solo vs Barito Putera, dan Dewa United vs Persib Bandung.

Dewa United vs Persib Bandung bakal jadi sorotan. Kemenangan Persib Bandung laima kali secara beruntun menarik perhatian pecandu sepak bola.

Dewa United vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Manahan Solo, Rabu (14/12/2022).

Selain laga Dewa United vs Persib Bandung, ada pertandingan Persikabo 1973 vs Arema FC yang takkan kalah seru.

Persikabo 1973 dan Arema FC untuk memilihara peluang menembus papan atas klasemen sementara Liga 1 2022-2023.

Persikabo 1973 berada di posisi ke-8 dengan mengumpulkan 20 poin, dari 6 kali menang, 2 kali imbang, dan 5 kalah.



Arema FC menempati poisi ke-9 dengan mengumpulkan 20 poin, 6 kali menang, 2 kali imbang, dan 5 kali kalah.

Jadwal Liga 1 hari ini juga bakal diisi Persis Solo vs Barito Putera.

Barito Putera yang masih dalam kubangan degradasi, di posisi ke-17. harus menang atas Persis Solo untuk mengangkat kepercayaan mereka.

Barito Putera butuh poin penuh untuk mengejar RANS Nusantara FC yang berada satu sterip di atasnya.

Jadwal Liga 1 Hari Ini, Rabu (14/12/2022)

15:00 WIB: Persikabo 1973 vs Arema - Indosiar

18:00 WIB: Persis Solo vs Barito Putera - Indosiar

20:15 WIB: Dewa United vs Persib - Indosiar

Persib Bandung Disorot

Seluruh tim kini menyoroti Persib Bandung yang terus mendulang poin penuh dalam lima pertandingan terakhir di BRI Liga 1 2022/2023.

Maung Bandung kini mengincar kemenangan keenam beruntun saat hadapi Dewa United FC, Rabu (14/12) di Stadion Manahan Solo dalam pekan ke-14.