Jadwal PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Liga 1 2022, Mahesa Jenar Berharap Alfeandra Dewangga Pulih

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Liga 1, di Stadion Maguwoharjo Sleman, Rabu (13/12/2022) malam.

Pada laga PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Mahesa Jenar bakal berusaha untuk kembali ke jalur.

Namun, pada laga PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Mahesa Jenar dikhwatirkan takkan diperkuat Alfeandra Dewangga dan Aldhilla Redondo karena cedera.



PSIS dalam laga klasik ini dalam kondisi kurang ideal.

Headcoach PSIS Semarang, Ian Gillan menyebut, timnya memiliki waktu cukup singkat dalam menyiapkan laga kontra Persija.

Di sisi lain, PSIS kemungkinan tak diperkuat Alfeandra Dewangga dan Aldhilla Redondo karena cedera.

"Persiapan untuk recovery yang cepat dan itu cukup sulit. Apalagi pemain kami ada yang absen dan cedera. Tapi tidak apa-apa. Kami akan berusaha lebih baik dan berjuang keras," ucap Ian Gillan.

Selain itu, PSIS kehilangan Fredyan Wahyu Sugiantoro yang dipastikan absen karena hukuman kartu merah dalam laga sebelumnya.

"Untuk Dewangga akan kami lihat lagi besok (hari ini). Tapi apabila tidak bisa tampil, kami sudah punya pengganti yang lebih baik," imbuhnya.

PSIS mungkin diuntungkan dengan absennya bomber Persija, Michael Krmencik karena hukuman larangan pertandingan dari Komdis PSSI, namun PSIS juga masih melihat progres kebugaran Carlos Fortes.

"Besok kami akan diskusi dengan tim pelatih dan medis. Saya tidak bisa memutuskannya sekarang," katanya.

Soal persiapan kontra Persija, Ian mengaku sudah mempelajari skema permainan tim asuhan Thomas Doll tersebut. (*)

Hasil dan Jadwal Liga 1 2022-2023 Pekan Ke-14

Senin 12/12/2022

Bhayangkara vs PSM 0-0

Borneo vs PSS Sleman 0-0

Madura United vs Bali United 1-3 (Ronaldo Kwateh 14'; Jean Mbarga 22' dan 82', Willian Pacheco 63')