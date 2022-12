Serentak Digelar di Tiga Titik, Superchallenge Break Out Day Puaskan Dahaga Komunitas Anak Muda

Kemeriahan Superchallenge Break Out Day

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Tiga titik di Jabar, yakni Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Kuningan dimeriahkan ajang penyelenggaraan Superchallenge Break Out Day, Sabtu (10/12/2022). Tiga titik penyelenggaraan Superchallenge Break Out Day ini dimeriahkan berbagai aktivitas anak muda dari berbagai pecinta hobi dan komunitas, termasuk dari kalangan perguruan tinggi yang membuat penyelenggaraan Superchallenge Break Out Day terakhir tahun ini terasa semakin meriah.

Seperti penyelenggaraan Superchallenge Break Out Day di Kota Bandung yang dipusatkan di Pussenif, Jalan Supratman Ssabtu kemarin. Di Pussenif ratusan anak muda yang tergabung dalam berbagai komunitas memadati area Superchallenge Break Out Day.

Kemeriahan Superchallenge Break Out Day (istimewa)

Disini tersaji berbagai permainan dan ajang ketangkasan lainnya mulai dari ajang perlombaan e-sport Mobile Legend, futsal, RC Car, atraksi sepeda dan skateboard, hingga perhelatan musik mulai dari panggung mini hingga panggung utama yang menampilkan sejumlah bintang tamu.

Perwakilan Superchallenge DSO Bandung Kota, Bonny ST, mengatakan bahwa acara Superchallenge Break Out Day saat itu menyuguhkan sebanyak 31 tongkrongan anak muda yang ada di Bandung Kota.

Kegiatan yang digelar ini sebelumnya telah melewati tahap pra kondisi yang menggarap peserta dari sisi hobi kemudian kesukaan peserta untuk kemudian disatukan dalam sebuah acara yang digelar saat itu.

"Penyelenggaraan Superchallenge Break Out Day saat ini bersamaan juga dengan penyelenggaraan yang digelar serentak di dua titik lain yakni Kuningan dan Garut," ujar Bonny ditemui di sela acara.

Bonny mengatakan bahwa gelaran Superchallenge Break Out Day merupakan rangkaian terakhir dari total 14 kali penyelenggaraan yang digelar di sejumlah titik di seluruh DSO Jabar.

Sementara penyelenggaraan di Bandung sendiri mampu menyedot antusiasme peserta yang luar biasa.

"Total peserta yang hadir hingga Sabtu sore ini adalah 495 peserta," ujar Bonny.

Bonny menyebutkan bahwa Superchallenge sendiri melihat potensi hobi anak muda di Kota Bandung terbilang sangat tinggi, baik secara personal maupun kelompok.

Untuk itulah Superchallenge menarik mereka agar bisa tetap di jalur positif dengan memberikan ruang berkespresi melalui kegiatan Superchallenge Break Out Day.

Bonny berharap bahwa ke depan, para pegiat hobi dan komunitas ini masih bisa terus bergandengan dengan Superchallenge agar mereka tetap memiliki wadah berekspresi dan bisa mengukir prestasi di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Cibeunying Kidul, AKP Aries Riyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah mengamati bahwa penyelenggaran Superchallenge Break Out Day telah sesuai dengan yang ditetapkan Satgas Covid-19 serta telah memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan sehingga pihaknya tidak ragu memberikan izin agar acara terus berlangsung hingga selesai Sabtu malam.

"Kegiatan Break Out Day ini alhamdulillah berjalan tertib, lancar dan aman," ujar Aries.

Menurut Aries, sebelum acara digelar, pihaknya sudah menggelar seluruh tahapan rapat mulai dari tahap kecamatan hingga tahap Polrestabes.

Dalam rapat koordinasi diketahui bahwa Superchallenge Break Out Day sudah memenuhi syarat untuk digelar meski memang dalam pelaksanaannya terus dipantau oleh pihaknya.

"Alhamdulillah dengan demikian acara ini sudah sesuai dengan seluruh ketentuan dan tidak ada yang dilanggar," ujarnya.