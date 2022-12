Jelang Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Luis Milla Siap Kerahkan Kemampuan Terbaik Pemainnya

Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Sabtu (10/12/2022) mendatang.

TRIBUNJABAR.ID - Pertandingan Liga 1 pekan ke-13, Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya.

Persib Bandung dihadapkan pada rapatnya jadwal pertandingan.

Persib bersama seluruh tim lain setidaknya harus memainkan dua laga dalam kurun waktu dari sepekan.

Menjelang padatnya pertandingan, pelatih Persib Bandung, Luis Milla mengaku timnya akan menghadapi situasi yang tidak mudah selama sisa putaran yang pertama ini.

“Bermain dengan jarak waktu setiap 3 atau 4 hari bukanlah hal yang mudah. Tapi, kami tidak bisa menghindari ini. Sebab, ini bukan hanya masalah bagi tim kami. Tapi, dengan kondisi seperti ini, kami berusaha terus melakukan penyesuaian," kata Luis Milla dikutip dari Persib.co.id, Jumat (9/12/2022).

Meski begitu, pelatih asal Spanyol itu enggan menjadikan hal tersebut sebagai alasan tidak bisa tampil maksimal.

Luis Milla menegaskan, Persib Bandung siap mengerahkan kemampuan terbaik untuk mempertahankan tren kemenangan.

“Oleh karena itu, kami harus melakukan latihan recovery dan istirahat yang bagus untuk para pemain karena itulah hal yang terpenting. Jadi, yang penting kami harus lebih fokus untuk mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya,” kata Milla.

JADWAL LENGKAP LIGA 1 2022

Jadwal Pekan ke-12

- Laga sudah berlangsung

Persik Kediri 0-3 Persib (David da Silva 12', 19', Febri Hariyadi 67')

Jadwal Pekan ke-13

Kamis 08/12/2022

15:15 WIB: PSM vs Persita - Indosiar

15:15 WIB: PSS Sleman vs Madura United - Vidio

18:15 WIB: Bali United vs Bhayangkara - Indosiar