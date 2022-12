Daftar Harga Mobil Terbaru Desember 2022 Mobil MPV, SUV hingga Hatcback Termurah Harga Rp 100 Jutaan 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini daftar harga mobil terbaru di bulan Desember 2022.

Menjelang akhir tahun 2022, mungkin banyak di antara Anda berencana membeli mobil baru.

Sebelum membeli mobil baru, Anda bisa mengecek terlebih dahulu daftar harga.

Sebegai perbandingan budget yang Anda miliki sesuai dengan harga mobil impian.

Selain itu, Anda juga bisa mempertimbangkan mobil pilihan dari berbagai varian.

JIka Anda akan membeli mobil murah harga Rp 100 jutaan, tak perlu khawatir.

Berbagai pilihan mobil baru murah dari berbagai jenis mobil SUV, MPV hingga Hatchback kelas LCGC (low cost green car).

Selain itu, Anda juga bisa memilih mobil dari berbagai merek, mulai dari Daihatsu, Toyota, Suzuki hingga Honda.

Berikut Tribunjabar.id rangkum daftar harga mobil terbaru di bulan Desember 2022, dilansir dari kontan.co.id dan Kompas.com.

Toyota

New Agya

1.2 G MT Rp 159.700.000

1.2 G MT TRD Rp 173.700.000

1.2 G AT TRD Rp 165.500.000

1.2 G AT Rp 181.500.000

Alphard

2.5 X AT Rp 1.173.300.000

2.5 G AT Rp 1.328.900.000

2.5 VELLFIRE G AT Rp 1.343.700.000

3.5 Q AT Rp 1.605.600.000