Kiper Persib Bandung Ini Yakin Messi vs Ronaldo di Final Piala Dunia 2022, Siapa Juaranya?

TRIBUNJABAR.ID - Setelah sempat dikejutkan dengan kekalahan dari Arab Saudi, Argentina mampu bangkit mengatasi tekanan dan memenangi dua pertandingan sisa Grup C Piala Dunia 2022.

Argentina menghajar Meksiko dan Polandia dengan skor sama 2-0.

Dua kemenangan itu meloloskan Argentina ke fase 16 besar dengan status juara Grup C.

Dengan mentalitas juara yang diperlihatkan Lionel Messi dan kawan-kawan, penjaga gawang Persib Bandung Fitrul Dwi Rustapa yakin Argentina bisa melaju ke final Piala Dunia 2022.

Motivasi skuad arahan Lionel Scaloni berlipat karena tim ingin membantu Messi meraih gelar Piala Dunia pada partisipasi terakhirnya.

“Saya kan dukung Argentina pasti bisa final. Memang dari dulu suka Argentina, ditambah buat Messi ini Piala Dunia terakhir,” kata Fitrul.

“Pasti mereka semua all out demi menghargai perjuangan Messi untuk negaranya, pasti Messi juga all out."

"Pemain lainnya juga bagus-bagus, lagi top performa di setiap timnya,” ujar Fitrul.

Akan tetapi, sebelum itu, tim Tango harus terlebih dahulu melewati rintangan Australia di babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Pertandingan Argentina vs Australia berlangsung Minggu (4/12/2022) dini hari WIB di Stadion Ahmad bin Ali.

Permainan atraktif dan konsisten menjadi modal Argentina menjelang duel tersebut.

“Di awal pertandingan (vs Arab Saudi) memang kurang memuaskan, tapi lihat pertandingan kemarin lawan Polandia luar biasa bagus, cepat, dan kompak,” kata Fitrul menilai.

Kiper Persib asal Garut itu mendambakan final Argentina vs Portugal bisa tercipta di Piala Dunia 2022 Qatar kali ini.

Kedua negara memiliki pemain megabintang, yakni Lionel Messi di kubu Argentina dan Cristiano Ronaldo di tim Portugal.