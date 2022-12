Daftar Lengkap Nominasi BWF Player of The Year Awards 2022, Indonesia Punya 4 Wakil di 3 Kategori

Daftar nominasi Most Promised Player of The Year pada penghargaan BWF Player of The Year Awards 2022. Indonesia memiliki empat perwakilan di tiga kategori, salah satunya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

TRIBUNJABAR.ID - Indonesia memiliki empat wakil yang masuk pada tiga kategori BWF Player of The Year Awards 2022. Berikut daftar lengkapnya.

Memasuki akhir musim, BWF kembali menggelar Player of The Year Awards sebagai bentuk penghargaan bagi para pemain bulu tangkis yang sudah bekerja keras di musim ini.

Malam penyerahan penghargaan akan berlangsung bersamaan dengan Gala Dinner BWF World Tour Finals 2022 di Thailand pada Senin (5/11/2022) mendatang.

Para pemain yang menjadi nominasi telah dinilai berdasarkan performa mereka sepanjang musim 2021/2022, tepatnya 1 November 2021 hingga 31 Oktober 2022.

Terdapat delapan total kategori penghargaan yang akan diberikan BWF kepada para pemain terbaik.

Indonesia sendiri patut berbangga karena berhasil mencatatkan empat perwakilan yang masuk ke dalam tiga kategori nominasi.

Di kategori Pasangan Paling Berkembang (Most Improved Player of The Year) terdapat pasangan yang musim ini sedang berapi-api, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat berlaga di semifinal Denmark Open 2022, pada Sabtu (22/10/2022) malam WIB. Pada laga tersebut Fajar/Rian berhasil menembus ke partai final Denmark Open 2022 usai mengalahkan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) di semifinal. (Kompas.com)

Sebagaimana diketahui sepanjang musim ini pasangan yang akrab disapa Fajri itu disebut-sebut sebagai pasangan paling konsisten.

Sepanjang 2022, Fajar Alfian dan Rian Ardianto berhasil naik podium sebanyak delapan kali.

Dari delapan podium itu, Fajar/Rian berhasil merebut gelar juara di empat turnamen yaitu Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan Denmark Open.

Sementara itu di kategori Pasangan Paling Menjanjikan (Most Promising Player of The Year) Indonesia memiliki Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Pasangan ini memiliki catatan yang manis sepanjang musim 2022.

Rehan/Lisa mencatatkan dirinya sebagai semifinalis di Swiss open dan French Open, juga runner up Orleans Masters dan Vietnam Open.

Pada musim 2022 ini juga pasangan Rehan/Lisa berhasil meraih gelar World Tour pertamanya di Hylo Open 2022.