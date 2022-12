Chord Lagu Ilang, Lagu Sunda Populer dari Yayan Jatnika: Lain Teu Hayang Marengan Anjeun

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Ilang.

Ilang adalah lagu Sunda populer dari Yayan Jatnika.

Hingga kini, lagu Yayan Jatnika masih menjadi favorit di berbagai kalangan.

Chord dan lirik lagu Ilang.

Intro : F Am Bm E

Am Dm

Leungit kahariwang dina diri

G C

Musnah karémpan sagala rasa

E

Anjeun megat motong

F

Tali tresna ka manéhna

Dm E

Kiwari anjeun nyorangan

Am Dm

Lain teu hayang marengan anjeun

G C

Dalah kuring geus aya nu boga

E F

Na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun

Dm E

Pikir terus ngukuntit

F G Em Am

Mémang henteu salawasna cinta kudu dipiboga

Dm

Inggis batan maut hinis

Dm

Rémpan batan mesat lobang

E Am

Sok sieun kagelok nu lian

Dm

Anjeun jeung kuring sarua

Dm

Pada pada boga rasa

G Em Am

Rasa nu disidem waktu harita

F Em Am

Kacinta mo ilang ilang

Am Dm

Lain teu hayang marengan anjeun

G C

Dalah kuring geus aya nu boga

E F

Na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun

Dm E

Pikir terus ngukuntit

F G Em Am

Mémang henteu salawasna cinta kudu dipiboga

Dm

Inggis batan maut hinis

Dm

Rémpan batan mesat lobang

E Am

Sok sieun kagelok nu lian

Dm

Anjeun jeung kuring sarua

Dm

Pada pada boga rasa

G Em Am

Rasa nu disidem waktu harita

F Em Am

Kacinta mo ilang ilang

F Em Am

Kacinta mo ilang ilang

