Chord Lagu Coy, Lagu Sunda Populer dari Darso: Lamun Urang Arek Banyol Kade Ulah Kalewihan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Coy.

Coy adalah lagu Sunda populer dari penyanyi legenda, Darso.

Hingga kini, lagu Darso masih menjadi favorit di berbagai kalangan.

Chord dan lirik lagu Coy

Intro : C – G (2x)

C – G – F – G – C

C

(*)

C

Teu menang kitu coy

G

eta mah teu abus banyol

G

ngadon pika pama jikan

C

pajar kuring bobogohan

(**)

C

Teu menang kitu coy

G

eta mah teu abus banyol

G

pajar cenah kuring mondok

C

jeung randa nu hideung montok

Reff :

F

lamun urang arek banyol

C

kade ulah kalewihan

G

bisi jadi gugujudan

G

teu hade jeung babaturan

F

lamun urang arek banyol

C

kade ulah kalewihan

G

bisi jadi gugujudan

G

teu hade jeung babaturan

(***)

C

Teu menang kitu coy

G

eta mah teu abus banyol

G

pajar kuring kasepian

C

ngudak ngudak hayam bikang

