Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Hari Ini, Polandia vs Argentina dan Tunisia vs Prancis

Penyerang timnas Argentina, Lionel Messi (tengah) bersama rekannya, melakukan selebrasi setelah mengalahkan Meksiko di Grup C Piala Dunia 2022 Qatar di Stadion Lusail, di Lusail, utara Doha, Qatar, Sabtu (26/11/2022) waktu setempat.

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 hari ini, ini laga yang layak untuk disaksikan, Polandia vs Argentina di grup C dan Tunisia vs Prancis.

Pada jadwal lengkap Piala Dunia 2022 hari ini bakal ada 4 pertandingan seperti biasa.

Pada laga ketiga fase grup Piala Dunia 2022 dua pertandingan bakal berlangsung bersamaan untuk menghindari main mata.

Di grup C Polandia vs Argentina dan Arab Saudi vs Meksiko bakal berlangsung pada Kamis (1/11/2022) dini hari.

Polandia vs Argentina bakal berlangsung di Stadion 974 dan bisa disaksikan secara live streaming di Vidio.com.

Arab Saudi vs Meksiko bakal berlangsung di Stadion Lusail dan bisa disaksikan secara live SCTV.

Adapun di Grup D Australia vs Denmark dan Tunisia vs Prancis bakal berlangsung pada Rabu (30/11/2022) pukul 22.00.

Australia vs Denmark bakal berlangsung di Stadion Al Janoub dan bisa disaksikan secara live streaming di Vidio.com.

Tunisia vs Prancis bakal berlangsung di Stadion Education City dan bisa disaksikan secara live SCTV.

Laga Polandia vs Argentina dinilai akan berlangsung panas.

Pasalnya Lionel Messi cs harus menghadapi pemuncak klasemen sementara, Polandia.

Argentina harus butuh kemenangan supaya poinnya tidak tersalip oleh Arab Saudi di peringkat ketiga.

Hal ini tidak mudah bagi Lionel Messi cs karena Polandia akan menginginkan hasil yang sama.

Baik Argentina dan Polandia jika tidak bisa meraih hasil maksimal maka posisinya akan di gusur oleh Arab Saudi.