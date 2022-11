Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta akan Tetap Digelar secara Kandang-Tandang, Catat Waktunya

Pemain Persib Bandung David da Silva (kiri) berusaha menghindar dari kawalan pemain Persikabo 1973 saat pertandingan uji coba di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (27/11/2022). PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta, yang tertunda akibat Tragedi Kanjuruhan, awal Oktober lalu, akan tetap digelar dengan sistem kandang-tandang.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta, yang tertunda akibat Tragedi Kanjuruhan, awal Oktober lalu, akan tetap digelar dengan sistem kandang-tandang.

Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menjelaskan, laga berjuluk el-clasico Indonesia ini tidak termasuk dalam daftar pertandingan dengan sistem bubble atau terpusat yang akan diterapkan PT LIB di sisa pertandingan putaran pertama Liga 1 2022/2023.

Selain itu, Persib akan tetap menjadi tuan rumah pertandingan tersebut.

Selain laga Persib vs Persija, pemberlakuan serupa pun akan diterapkan pada dua pertandingan tunda lainnya, yaitu PSIS Semarang vs Bhayangkara FC dan Barito Putera vs PSM Makassar.

Baca juga: Pelatih Persib Bandung Buka Suara soal Kebobolan 1 Gol di Laga Uji Coba Lawan Persikabo 1973

"Tiga pertandingan tunda itu akan digelar di luar bubble," ujar Ferry, dikutip dari Antara, Selasa (29/11/2022).

Ferry menambahkan, ketiga pertandingan tunda tersebut akan digelar setelah sistem gelembung putaran pertama Liga 1 2022/2023 selesai.

Menurut Ferry, PT LIB telah menargetkan putaran pertama selesai pada 22 Desember 2022 dan awal putaran kedua rencananya berlangsung pada pertengahan Januari 2023.

Namun, kata Ferry Paulus, semua rencana PT LIB terkait lanjutan kompetisi Liga 1 tetap bergantung pada izin keramaian dari Polri.

Agar izin tersebut keluar, PT LIB pun akan mengikuti rapat koordinasi keamanan dan keselamatan dengan Polri, PSSI, Kemenpora, Kemenkes, dan Kementerian PUPR yang dijadwalkan digelar hari ini, Selasa, 29 November 2022, di Mabes Polri.

"Semua tergantung izin dari kepolisian," ucapnya. (*)

Baca berita-berita Persib Bandung di Tribunjabar.id