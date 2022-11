Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Pekan Kedua: Jerman Bertemu Spanyol, Amerika Serikat Hadapi Iran

TRIBUNJABAR.ID - Piala Dunia 2022 Qatar kini sudah memasuki pertandingan pekan kedua. Berikut adalah jadwal lengkapnya.

Ke-32 peserta Piala Dunia 2022 telah bersaing dalam penyisihan grup selama pekan pertama.

Banyak sekali kemenangan tidak terduga yang mengejutkan para suporter selama pekan pertama.

Seperti ketika Arab Saudi berhasil menaklukan Argentina dengan skor 2-1.

Ada pula Jepang yang mencetak sejarah baru untuk pertama kalinya mengalahkan Jerman dengan skor 2-1.

Pertandingan di pekan kedua pun tidak kalah seru dengan mempertemukan negara-negara yang dikenal memiliki rivalitas tinggi seperti Spanyol dan Jerman.

Berikut jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 pekan kedua:

Minggu, 27 November 2022

- 02.00 WIB: Argentina vs Meksiko

- 17.00 WIB: Jepang vs Kosta Rika

- 20.00 WIB: Belgia vs Maroko

- 23.00 WIB: Kroasia vs Kanada

Senin, 28 November 2022

- 02.00 WIB: Spanyol vs Jerman

- 17.00 WIB: Kamerun vs Serbia

- 20.00 WIB: Korea Selatan vs Ghana

- 23.00 WIB: Brasil vs Swiss

Selasa, 29 November 2022

- 02.00 WIB: Portugal vs Uruguay

- 22.00 WIB: Ekuador vs Senegal

- 22.00 WIB: Belanda vs Qatar

Rabu, 30 November 2022