LINK Live Streaming Inggris vs Amerika Serikat Pukul 02.00 WIB: Prediksi Susunan Pemain dan Skor

Grafis prediksi susunan pemain Inggris vs Amerika Serikat. Laga Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB di Stadion Al Bayt, Qatar.

TRIBUNJABAR.ID - Timnas Inggris akan menghadapi Amerika Serikat dalam matchday kedua babak penyisihan Grup B Piala Dunia 2022.

Dalam sejarah Piala Dunia, Inggris dan Amerika Serikat pernah bertemu dua kali, yakni pada tahun 1950 dan 2010.

Dari head to head Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia, The Three Lions tak pernah menang.

Pada pertemuan pertama di Piala Dunia 1950, Inggris kalah 0-1.

Kemudian pada Piala Dunia 2010, hasil imbang 1-1 diraih kedua tim.

Akan tetapi, head to head Inggris vs Amerika Serikat secara keseluruhan menunjukkan dominasi The Thre Lions.

Seperti dikutip Evening Standard pertemuan kedua tim sudah terjadi 11 kali.

Inggris menang 8 kali dan Amerika Serikat 2 kali, 1 sisanya berakhir imbang.

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mengatakan bahwa Inggris kembali mendapat kehormatannya di tingkat sepak bola dunia menjelang pertandingan melawan Amerika Serikat.

Pasukan Gareth Southgate datang dengan kepercayaan diri tinggi, setelah mencetak enam gol pada laga pertama melawan Iran dan menang telak dengan skor 6-2.

The Three Lions punya kesempatan untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia dengan kemenangan melawan Amerika Serikat.

Jika berhasil lolos, ini akan menjadi keempat kalinya secara berturut-turut Inggris lolos ke fase gugur dalam turnamen besar internasional.