15 Ucapan Selamat Hari Guru Nasional 2022 Dalam Bahasa Inggris dan Terjemahnya, Bagikan di Status WA

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kumpulan ucapan selamat Hari Guru Nasional 2022 dalam bahasa Inggris dan terjemahnya.

Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November.

Momen Hari Guru ini Nasional bisa berbagi ucapan terima kasih kepada para pendidik.

Berikut Tribunjabar.id sajikan ucapan selamat Hari Guru Nasional 2022 dilansir dari berbagai sumber.

Ucapan Selamat Hari Guru Nasional dalam Bahasa Inggris

1. Pengabdianmu, perjuanganmu, dan keikhlasanmu mendidik putra-putri negeri bagai pelita dalam kegelapan. Selamat hari guru 2022.

(Your dedication, your struggle, and your sincerity to educate the sons and duaghters of a country like the lights in the dark. Happy teacher's day 2022).

2. Engkau bagaikan lilin yang selalu menerangi setiap kegelapan, semoga setiap peluh lelahmu melahirkan generasi tangguh dan berjiwa negarawan. Selamat hari Guru 2022.

(You are like a candle that always ignites every darkness, may every hard work you did create a tough generation and stately souls. Happy Teacher's Day 2022).

3. Kau memberi asa, namunku patahkan

Kau memberi kebahagiaan, namunku hiraukan

Sebegitu besarkah kasihmu padaku?

Aku baru tersadar ketika aku mulai besar

Selamat Hari Guru 2022.

