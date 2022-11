Warga Bandung Patut Bangga, Saung Angklung Udjo Turut Memeriahkan Piala Dunia 2022 di Qatar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar menarik perhatian banyak kalangan karena begitu dinantikan oleh berbagai belahan negara di dunia.

Dalam perayaan Piala Dunia 2022, Qatar pun menghadirkan acara menarik yang memeriahkan acaranya.

Yayasan Katara Cultural Village Foundation yang berpusat di Doha ini menghadirkan berbagai kesenian dan kebudayaan di berbagai negara.

Indonesia pun turut andil dalam kemeriahan Piala Dunia 2022.

Salah satunya adalah Saung Angklung Udjo yang berada di Bandung, tepatnya di Jalan Padasuka No 72.

Berbagai unggahan video di media sosial @angklungudjo pun terlihat dalam postingannya.

Host dan instruktur angklung di Saung Udjo, Lia Fahlevi, pun membenarkan keterlibatan Saung Udjo dalam FIFA World Cup Qatar 2022.

"Dari sini yang berangkat ke Qatar kurang lebih ada 15 orang dan sudah latihan sekitar dua bulanan untuk tampil di Qatar," ujar Lia saat ditemui di Saung Udjo, Senin (21/11/2022).

Ia mengatakan, tim dari Saung Udjo telah berangkat sejak 18 November dan akan kembali pulang pada 28 November 2022.

Menurut Lia, Saung Udjo tidak hanya menampilkan lagu-lagu yang sedang kekinian, tapi juga membawakan lagu "Hayya Hayya" (Better Together) sebagai official soundtrack FIFA World Cup 2022.

"Selain menampilkan angklung, akan ada arumba, yaitu seperti format band alat musik terbuat dari bambu," kata Lia.

Terlibatnya Angklung Udjo dalam FIFA World Cup 2022 ini diharapkan Lia memberikan dampak positif bagi alat musik tradisional.

Apalagi dua tahun diterjang pandemi Covid-19, Saung Udjo pun sempat sepi tidak ada pertunjukan.

"Mudah-mudahan dengan memeriahkan Piala Dunia, Angklung Udjo semakin berkembang dan banyak tampil di luar kota dan luar negeri," kata Lia. (*)