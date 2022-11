NHI Tourism Skill Competition 2022, Diikuti 49 Perguruan Tinggi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Politeknik Pariwisata NHI Bandung menyelenggarakan kegiatan 4 th NTSC (NHI Tourism Skill Competition) 2022 pada tanggal 14 – 17 November 2022 yang berlokasi di Kampus Poltekpar NHI Bandung dengan mengusung tema “Sustaining the Local Tradition in New Normal Era”. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid (online dan offline) dengan 17 (tujuh belas) cabang mata lomba yang melibatkan panitia dosen dan mahasiswa serta diikuti oleh 280 peserta dari 49 Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan dan SMK di Indonesia serta 1 (satu) Perguruan Tinggi Luar Negeri, yaitu Institute of Tourism and Hotel Management,

Pakistan.

NTSC (NHI Tourism Skill Competition) merupakan kegiatan tahunan Poltekpar NHI Bandung yang telah diselenggarakan sejak tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan talenta –talenta profesional di bidang pariwisata serta mencari bibit – bibit unggul SDM pariwisata melalui 3 (tiga) kategori kompetisi yang merupakan 3 (tiga) domain representasi dari keilmuwan pariwisata, yaitu Hospitality Competiton, Travel Competition, dan Tourism Competition dengan cabang mata lomba yang dikompetisikan yaitu Tourism Promotion Video Competition, Tourism Business Idea Competition, Poster Competition, Vlog Competition, Creative Event Proposal Competition, Guiding Competition, Tour Package Competition, Makin Bed & Towel Art Competition, Front Office Competition, Mixology Competition, Latte Art Competition, Indonesian Bahari Challenge, Indonesian Appetizer, Indonesian Plated Dessert, Traditional Cookies, Sales & Marketing Idea Pitch, Hotel Accounting Competition.

Kegiatan 4 th NTSC (NHI Tourism Skill Competition) 2022 dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. H. Sandiaga Salahudin Uno, B.B.A., M.B.A dan Direktur Poltekpar NHI Bandung, Andar Danova L Goeltom, S.Sos., M.Sc.

Dalam sambutannya Andar Danova mengungkapkan bahwa Kegiatan NTSC adalah bentuk manivestasi Visi dan Misi Poltekpar NHI Bandung dalam upaya berkesinambungan mendukung pengembangan serta pembangunan SDM Pariwisata Nasional yang Unggul, Berkualitas, Kreatif, Inovatif, Berdaya Saing Global dan Berjiwa Wirausaha.

Sebagai bagian dari acara pembukaan dilakukan juga penandatanganan MoU kerjasama dengan 6 (enam) sponsor besar kegiatan 4 th NTSC (NHI Tourism Skill Competition) 2022, diantaranya adalah PT Sasa Inti, PT Meg Milk Snowbrand Indonesia (Meg Cheese), PT Indofood Sukses Makmur, PT Wings Food, Cosmo Kitchen (Rinnai & Miyako) dan PT Zeelandia.

Dalam rangkaian acara 4 th NTSC, diadakan juga kegiatan Gastronomy Talkshow pada tanggal 14 November 2022 yang mengangkat tema “Peran Generasi Millenial dan Zillenial untuk Menggali dan Melestarikan Gastronomi Indonesia Berbasis Bahan Pangan Lokal dan Berkelanjutan di Era Post Pandemi” dengan mengundang Food Historian, Fadly Rahman dan Programme Officer at Food and Agriculture Organization of The United Nations, M. Reyza Ramadhan sebagai pembicara.

Selain itu, selama tiga hari acara berlangsung diadakan pula EIMM (Enhaii Makerspace & Marketspace) yang menyuguhkan puluhan stall makanan dan minuman dengan live music serta demo masak dan produk yang dibawakan oleh perwakilan dari alumni dan sponsor, diantaranya yaitu Sasa, Meg Cheese, Bogasari, Lumbung Indonesia dan Cosmo Kitchen (Rinnai Miyako).

Kegiatan ini juga didukung oleh sponsor – sponsor lainnya, yaitu Colatta, Coffee Lab, Ajinomoto, Anchor Food Professionals, Arovala Prima Madani, Bonchef, Bank BRI, Cobian Burger, CV Seikou Raya, Disbudpar Jabar, Milk Life, Exquise Patisserie, Jajanx Milk, Lee Kum Kee, PT Asuransi Umum BUMIDA, PT ISAM, Kartikasari, Taman Impian Jaya Ancol, Sunripe, Tanjung Lesung, Toffin West Java, Tripwe, Wings Food, RedDoorz, Kopensi Poltekpar NHI Bandung, GH Universal Hotel, Maison Teraskita, Balimoon, Courtyard by Marriott Bandung Dago, Dafam Braga, De Paviljoen Hotel, Grand Sunshine, Green Forest, Hotel Santika, Intercontinental Bandung Dago Pakar, Jayakarta Hotes & Resorts, The Papandayan, Prime Biz Cikarang, Sari Ater Kamboti, Size Inn Cirebon, Swiss-Belresort Dago Heritage, GenPI Jabar, VisitJabar.id dan Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia.