Intip Potret Cantik Maudy Ayunda Saat Jadi Jubir di KTT G20, Istri Jesse Choi Memesona Pakai Kebaya 

TRIBUNJABAR.ID - Tampil menjadi juru bicara di gelaran akbar KTT G20, penampilan Maudy Ayunda tak luput menjadi sorotan.

Aktris dan penyanyi tersebut tampil memesona dan elegan. Lalu, seperti apa potret cantik Maudy Ayunda tersebut?

Sebagai informasi, acara KTT G20 berlangsung pada 15 November 2022 sampai 16 November 2022 di Bali.

Maudy Ayunda ditunjuk untuk menjadi juru bicara Presidensi G20 Indonesia.

Penampilan Maudy Ayunda saat menghadiri acara internasional itu pun menarik perhatian warganet.

Pasalnya, istri dari Jesse Choi itu tampil anggun saat menjadi juru bicara Presidensi Indonesia di KTT G20.

Dalam kesempatan itu, Maudy Ayunda tampil cantik dengan busana khas Indonesia yaitu kebaya.

Melalui media sosial Instagram, Maudy Ayunda membagikan sederet potret terbarunya.

Perempuan berusia 27 tahun ini juga turut merasakan suasana welcome dinner yang digelar dan dikemas dengan sangat luar biasa.

"At the @indonesia.g20 Welcome Dinner (Makan malam selamat datang)," tulis Maudy Ayunda dilansir dari Instagram, Rabu (16/11/2022).

Menurut Maudy, dirinya begitu merasakan pengalaman yang luar biasa.

Ia juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya.

"I must say it was an exceptional showcase of our cultural richness and diversity (Saya harus mengatakan itu adalah pertunjukan luar biasa dari kekayaan dan keragaman budaya kita)," sambungnya.

Pemain film 'Perahu Kertas' itu juga bangga dengan perpaduan seni yang ada di negara ini.