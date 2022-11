TERKUAK Alasan Sisca Kohl dan Jess No Limit Sembunyikan Pernikahannya, Ternyata Karena Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID - Terkuak alasan Sischa Kohl dan Jess No Limit menyembunyikan pernikahannya.

Sisca Kohl dan Jess No Limit sudah menggelar pernikahan.

Akan tetapi, keduanya kompak tidak mengumumkan hari bahagianya tersebut di media sosial.

Pernikahan tersebut terungkap lantaran panggilan sayang Sisca Kohl pada Jess No Limit dalam vlog terbarunya.

Melalui vlog tersebut, Sisca Kohl memanggil Jess No Limit dengan sebutan 'husband' atau suami.

Sisca Kohl membenarkan pernikahannya sudah digelar akan tetapi belum diumumkan.

"Ini vlognya mungkin namanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," dikutip dari kanal YouTube Sisca Kohl, Senin (14/11/2022).

Kakak ipar Jessica Jane itu mengungkapkan alasan menutupi pernikahannya, ia menjadikan foto sebagai alasannya.

Ia mengatakan, foto pernikahannya masih dalam proses editing.

Sehingga hal itulah yang membuatnya belum mengumumkan secara resmi terkait pernikahannya.

"Maaf belum spill foto dan video nikah, karena belum diedit," tandasnya.

Sebelumnya, Sisca Kohl dan Jess No limit beberapa kali dikabarkan sudah menikah.

Hal itu bermula dari unggahan video di kanal YouTubenya.

Ia mengunggah video unboxing iPhone 14 di channel YouTube-nya, Selasa (25/10/2022).