Dua Lipa Bantah Spekulasi Tampil di Piala Dunia 2022 Qatar, Bakal Dukung Inggris dari Kejauhan

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi asal Inggris, Dua Lipa membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa dirinya akan tampil di acara Opening Ceremony Piala Dunia 2022 Qatar.

Hal itu disampaikan melalui unggahan Instagram story miliknya pada Minggu (13/11/2022).

"Belakangan ini ada spekulasi bahwa saya akan tampil di Pembukaan Piala Dunia di Qatar," kata Dua Lipa dikutip dari Instagram @dualipa.

"Saya tidak akan tampil ataupun pernah terlibat dalam negosiasi apapun untuk tampi," sambungnya.

Meski demikian, pelantun lagu "Levitating" itu akan tetap mendukung Timnas tanah kelahirannya, Inggris dalam perhelatan akbar tersebut.

"Saya akan tetap mendukung Inggris dari kejauhan dan berharap bisa mengunjungi Qatar saat telah memenuhi semua janji hak asasi manusia yang dibuat ketika memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia," tegas Dua Lipa.

Sebelumnya, nama Dua Lipa menjadi salah satu penyanyi yang dirumorkan akan tampil di Piala Dunia 2022.

Al Bayt Stadium, stadion yang akan menjadi tuan rumah acara Opening Ceremony Piala Dunia 2022 di Doha, Qatar. (www.qatar2022.qa)

Nama Dua Lipa bersanding dengan penyanyi lainnya seperti grup BTS dan Shakira.

Namun hingga saat ini baru Jungkook BTS yang dipastikan tampil sebagai bintang tamu di Opening Ceremony Piala Dunia 2022.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh agensi yang menaungi BTS, Big Hit Music melalui akun resmi BTS di Twitter, Sabtu (12/2/2022).

"Dengan bangga kami umumkan bahwa Jungkook menjadi bagian dari soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan akan tampil di pembukaan Piala Dunia. Nantikan!," tulis @bts_bighit dalam cuitannya.

Jungkook juga sempat mengunjungi Qatar beberapa waktu lalu untuk syuting video klip soundtrack resmi Piala Dunia 2022.

BTS sendiri bekerja sama dengan Hyundai sebagai salah satu sponsor utama Piala Dunia 2022.

Mereka merilis lagu "Yet To Come (Hyundai Ver.)" beberapa waktu lalu.